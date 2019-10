È morta durante il matrimonio Enrica aveva soltanto 29 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 13 ottobre 2019) Una storia tristissima quella che vi stiamo per raccontare: una ragazza di 29questa notte a Castelsardo, in provincia di Sassari, in Sardegna. Ma partiamo con ordine. Il nome della vittima èBianco, secondo quanto riportato da alcuni giornali locali. Una tragedia avvenuta intorno alle 4 della notte, quando la ragazza era in discoteca con amici e parenti per festeggiare un. Mentre la 29enne si trovava con parenti e amici all’interno della discoteca è svenuta all’improvviso, dopo aver accusato un malore. I parenti hanno subito tentato di soccorrerla, chiamando inoltre l’ambulanza. Il personale del 118 è immediatamente arrivato sul posto: i medici hanno tentato di rianimare la giovane per più di un’ora, ma tutti i tentativi di salvarla sono stati vani. Naturalmente sul posto, all’interno della discoteca, sono intervenuti anche i carabinieri per avviare ...

