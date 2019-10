Dramma a Genova | passa col verde ma si schianta contro volante della polizia | muore 25enne

Dramma a Genova - turista precipita dalla ruota panoramica e muore. Ipotesi suicidio : Tragedia venerdì sera al Porto Antico a Genova dove una donna, si tratterebbe di una turista straniera, è caduta dalla ruota panoramica . Nonostante i tentativi dei sanitari per rianimarla, la donna è morta. La polizia sta cercando di ricostruire l'accaduto, al momento si ipotizza il suicidio . A quanto ricostruito, la turista avrebbe fatto un primo giro sull'attrazione, poi sarebbe scesa e dopo alcuni minuti risalita. Una volta arrivata in cima ...

Dramma a Genova - si lancia dalla finestra e travolge una nonna con la nipotina di 1 anno : Dramma a Genova, dove una donna di 70 anni si è suicidata lanciandosi dalla finestra di casa in via Delpino, a Castelletto. Precipitando, è però piombata su una nonna che stava passeggiando con la nipotina di 1 anno, che era nel passeggino. Sono state entrambe ricoverate in codice giallo la prima al Galliera e la seconda al Gaslini. Sotto choc anche la mamma della piccola, che ha visto la scena a pochi metri di distanza. La situazione è dunque ...