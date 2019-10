Domenica Rai Sport | Palinsesto 13 Ottobre 2019 | La Barcolana | Open Italia Golf

Che Tempo che Fa su Rai 2 Domenica 13 ottobre - gli ospiti : Che Tempo che Fa 13 ottobre su Rai 2 alle 19:30 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Simona Ventura, David Sassoli, John Turturro Prosegue l’appuntamento doppio, anzi triplo, con Fabio Fazio su Rai 2: si parte alle 19:30 con Che Tempo Che Farà, poi dalle 21 Che Tempo che Fa con al suo interno anche lo spazio del Tavolo. Immancabile la presenza di Filippa Lagerback e di Luciana Littizzetto con il suo momento comico imperdibile (qui quello ...

Domenica In - Alessandro Haber afferra Orietta Berti e simula un amplesso in diretta Rai : Momento cult a Domenica In. Gli attori di Maledetti amici miei interpretano una scena sexy con Orietta Berti. La cantante, presenza fissa dello show di Mara Venier della Domenica pomeriggio in onda su Rai 1, inizia ad accarezzare il volto e il corpo di Alessandro Haber. Il tutto davanti agli occhi a

La Domenica Ventura - la Rai scorpora il dato Auditel : risultato? Altra botta per Simona Ventura : Sembra ormai essere diventata la norma. Sempre più programmi, infatti, hanno iniziato a dividere in più parti la propria messa in onda, con l'obiettivo, e non è di certo un mistero, di dare una scossa al dato Auditel. scorporare tale dato, andando quindi a isolare il blocco più debole, è infatti un

Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della Domenica pomeriggio di Raiuno. : Da noi… a ruota libera, è il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini e in onda ogni domenica pomeriggio su Raiuno dalle 17:35 alle 18:45, andando quindi in onda subito dopo domenica In di Mara Venier. Il programma prende il posto, e anche in un certo senso spunto, da La prima volta di Cristina Parodi […] L'articolo Da noi… a ruota libera – Il nuovo programma di Francesca Fialdini della seconda parte della domenica pomeriggio ...

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 6 Ottobre 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 6 Ottobre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...

Che Tempo che Fa su Rai 2 Domenica 6 ottobre - gli ospiti : Che Tempo che Fa 6 ottobre su Rai 2 alle 19:30 e alle 21 Gli ospiti di Fabio Fazio: Paolo Bonolis, Roberto Burioni, Claudio Bisio Secondo appuntamento su Rai 2 domenica 6 ottobre con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio in una formula costruita su 3 livelli: alle 19.30 Che Tempo Che Farà, alle 21 il classico Che Tempo che Fa con Filippa Lagerback a introdurre gli ospiti, le interviste e lo sketch di Lucina Littizzetto (qui quello della scorsa ...

Domenica In - Maria De Filippi rifiuta di telefonare a Mara Venier : grosso caso in Rai - "colpa" della Carlucci : Gli effetti collaterali della battaglia tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, con le accuse di plagio a Ballando con le stelle che si sarebbe concretizzato ad Amici Celebrties, li pagano anche Domenica In e Mara Venier. Dopo le accuse di Milly, con la diffida - che lei non definisce tale - a Medias

Il finale di Pagan Peak su Rai4 Domenica 6 ottobre - aspettando la seconda stagione : Col terzo appuntamento in prima serata, va in onda il finale di Pagan Peak su Rai4: domenica 6 ottobre, con gli ultimi 3 episodi, si conclude la prima stagione del thriller tedesco ambientato sulle Alpi, già rinnovato per una seconda stagione. Questo mistery alla True Detective, in cui la caccia ad un serial killer amante dei riti Pagani si svolge anche ad alta quota, al confine tra Germania ed Austria, ha conquistato il pubblico tedesco per ...

Domenica In - Mara Venier e quella simpatia per Silvio Berlusconi : eppure - in Rai... : Quando si scrive di Mara Venier, classe 1950, lo si fa sempre pensando ad una donna solare, con un' energia pazzesca, ad una grande professionista, piena di entusiasmo e autoironia. Dopo quattro anni, l' anno scorso è tornata alla guida della sua amata Domenica In, situazione replicata anche quest'

Ascolti Tv 29 settembre : tutti i dati della Domenica in tv - sorride Rai1 : Ascolti tv, prima serata domenica 29 settembre 2019: dati Live-Non è la d’Urso e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore Nella prima serata di ieri, domenica 29 settembre, è andata in onda la terza puntata di Live – Non è la d’Urso. Una nuova scoppiettante serata per il pubblico di Canale 5, che si è raccolto […] L'articolo Ascolti Tv 29 settembre: tutti i dati della domenica in tv, sorride Rai1 proviene da Gossip e Tv.

Domenica In - Mara Venier paga la rappresaglia Rai contro Mediaset : vietano l'ospitata ad Alberto Urso : Ancora uno stop per Mara Venier e la sua Domenica In: come riferisce Dagospia, la Rai avrebbe bloccato all'ultimo secondo l'ospitata di Alberto Urso, il campione di Amici di Maria De Filippi, atteso in studio per un'intervista nella puntata di Domenica 29 settembre. Come mai? Sempre Dago avanza un s

Domenica sui canali Rai Sport - Palinsesto 29 Settembre 2019 : Come ogni fine settimana oggi, Domenica 29 Settembre 2019, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e...