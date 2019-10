Domenica In | Mika | “Mia madre ha il cancro | ha subito un intervento gravissimo alla testa”

Mika racconta a Domenica In : 'Ho dedicato l'album a mia madre - è malata di cancro' : Oggi, 13 ottobre, è in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In con tanti nuovi ospiti che hanno raccontato la propria storia. Dopo Flavio Insinna, è toccato a Mika andare in studio da Mara Venier per raccontare la sua infanzia, i suoi affetti e la sua florida carriera da cantante e musicista. Inoltre, ha svelato qualche interessante dettaglio sul suo nuovo album intitolato "My name is Michael Holbrook?". Un progetto a cui Mika tiene ...

Domenica In - Mika e il dramma della madre : "Ha il cancro - operata alla testa. E quella canzone..." : Tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata condotta da Mara Venier su Rai 1 Domenica 13 ottobre, ecco Mika, il celebre cantante, il quale si è sbottonato raccontando il dramma che sta vivendo in famiglia, con la madre che sta lottando contro il cancro. L'ex giurato di X-Factor spiega di essere leg

Domenica In - Mika sul compagno Andreas Dermanis : ‘Odia che parli di lui - è un campagnolo’ : Mika è ospite di Mara Venier a Domenica In per presentare il suo ultimo album My Name Is Michael Holbrook. Un album molto autobiografico, frutto di una ricerca sulla sua vera identità: non più Mika, o almeno non solo Mika, ma anche Michael, il ragazzino che il cantante di fama internazionale aveva messo in ombra. Quindi parte un racconto sui suoi primi 35 anni di vita, con una citazione anche della persona che gli sta accanto da 13 anni ma che ...

Mika a Domenica In parla per la prima volta del cancro della madre : La madre di Mika ha un cancro: la confessione a Domenica In Confessione inaspettata di Mika a Domenica In. Durante l’intervista con Mara Venier, il cantante ha ammesso che la madre sta lottando contro un cancro. L’ex giurato di X Factor è molto legato alla signora Joannie, che è stata la prima a credere nel […] L'articolo Mika a Domenica In parla per la prima volta del cancro della madre proviene da Gossip e Tv.

Domenica In - Mika fa una confessione dolorosa : “Fu preso in ostaggio” : Mika fa una confessione spiazzante a Domenica In: “Mio padre fu preso in ostaggio” Puntata intensa quella di Domenica In di oggi: dopo l’intervista a Valeria Fabrizi e Flavio Insinna è venuta la volta della star del pop Mika, celebre in Italia per aver fatto giudice a X Factor e per il programma di Rai1 Stasera Casa Mika. Si è aperto in una lunga intervista dove ha parlato del suo nuovo album (My Name Is Michael Holbrook) e ...