Domani l’assegnazione del Premio Nobel per l’Economia

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 13 ottobre 2019) E’ in programmal’assegnazione delper l’Economia 2019: si tratta del 51° nella storia del, trattandosi di una categoria introdotta solo nel 1969. Ilnelle altre discipline è stato istituito dal chimico e industriale svedese Alfrednel 1895, mentre quello per l’Economia è nato per iniziativa della Banca di Svezia che lo finanzia tuttora. Il riconoscimento è importante dal punto di vista professionale ma anche cospicuo sotto il profilo finanziario, dato che l’Accademia Reale Svedese riconosce al vincitore una gratifica di 960mila euro. Ilè andato principalmente ad economisti statunitensi (secondi gli inglesi) e una sola volta (nel 1985) è stato assegnato ad un italiano, Franco Modigliani, e solo una volta ad una donna (Elinor Ostrom nel 2009). L'articolol’assegnazione delper l’Economia ...

Frankf1842 : RT @TgLa7: Doppio Nobel per la letteratura a Tokarczuk e Handke. Domani l'assegnazione di quello per la Pace - marcuccimauriz : RT @TgLa7: Doppio Nobel per la letteratura a Tokarczuk e Handke. Domani l'assegnazione di quello per la Pace - stefano_gatto97 : RT @TgLa7: Doppio Nobel per la letteratura a Tokarczuk e Handke. Domani l'assegnazione di quello per la Pace -