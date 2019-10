Diversi paesi europei sospendono le vendite di armi alla Turchia

Fonte : ilpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) Francia, Germania,Bassi, Finlandia e Norvegia: l'Italia l'anno scorso gliene ha vendute per 360 milioni di euro, e sembra volersi unire all'embargo

_itsonlytime : RT @JohannesBuckler: Non so degli altri 300. Alcuni li ho visti annaspare come me. Trecento persone, trecento esseri umani. Uomini, donne,… - lisaquac81 : @GiusyPerna1 @Ladiesoflucifer Ahah daiii..non'ne so'..é che qui si usa molto in questa stagione! Cmq sì, normalment… - FrancoBordo1 : Diversi Paesi europei, tra cui Francia e Germania, hanno deciso il blocco della vendita di armi alla Turchia. È il… -