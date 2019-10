Disastro Ferrari Vettel delude e consegna il Mondiale alla Mercedes

F1 - GP Giappone 2019 : ennesimo Disastro Ferrari. Prima fila vanificata con una partenza disarmante : Alzarsi alle 3 del mattino e poi ritrovarsi le due Ferrari in Prima fila in Giappone, sede del 17° round del Mondiale 2019 di F1, è qualcosa che ha riportato ai ricordi “Schumacheriani”. Del resto, 8 pole position quest’anno proprio poche non sono e il centro del tedesco Sebastian Vettel e il secondo crono del monegasco Charles Leclerc avevano creato forti aspettative. L’obiettivo “update” per la vittoria a ...

Harakiri Ferrari - Disastro in partenza per Vettel e Leclerc : la Mercedes vince con Bottas ed è campione del mondo : Vettel sbaglia la partenza e si fa sorprendere da Bottas, Leclerc si tocca con Verstappen e finisce in fondo al gruppo: la Mercedes ringrazia e si prende la vittoria con il finlandese e il titolo Costruttori disastro Ferrari a Suzuka, Vettel e Leclerc dilapidano le ottime Qualifiche con una partenza pessima, finendo al secondo e al sesto posto al termine di una gara complicatissima. Photo4/LaPresse Ne beneficia Valtteri Bottas che si ...