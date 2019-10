DIRETTA Virtus Francavilla-Vibonese | risultato live 3-0 | | nessuna novità in campo

LIVE Pesaro-Virtus Bologna - Serie A basket in DIRETTA : gli emiliani possono andare da soli in vetta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Pesaro e Virtus Bologna, match valido per la quarta giornata della Serie A di basket: oggi, alle ore 19.00, scatterà la palla a due che potrebbe decretare la capolista solitaria del massimo campionato italiano. Dopo la sconfitta interna di Sassari contro Trieste nel primo incontro odierno, la ...

Con il successo della Virtus Roma per 67-81 si conclude qui la DIRETTA LIVE dell'anticipo della quarta giornata di Serie A di basket 2019-2020. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona notte. Il match tra Pistoia e Virtus Roma si decide tutto nei primi minuti quando i padroni di casa partono benissimo con un netto 10-0, ma poi si vedono subito rimontati da Baldasso e compagni. ...

La terza frazione di gioco ha forse messo la parola fine a questa partita con Virtus Roma a + 15 ed in totale controllo. Servirà un miracolo per girare la partita nell'ultima frazione. 52-65 Dowdell e Dyson non si fanno male in chiusura di quarto. 50-64 Torna a segnare anche Johnson, se i padroni di casa ci vogliono provare devono iniziare a segnare con più continuità. 48-64 Pini si ...

44-57 Petteway prova a scuotere i suoi, canestro sontuoso per l'americano. 42-57 Dyson in penetrazione non si ferma, nuovo massimo vantaggio per la Virtus Roma. 42-55 Alibegovic dominante in area, prima partita in doppia cifra della stagione per il figlio d'arte. 42-53 Johnson sin dalle prime battute è il più attivo, 3/3 ai liberi e un'importante scossa per i suoi. 39-53 ...

A tra poco per il secondo tempo. Finisce così il primo tempo della partita tra Pistoia e Virtus Roma. Buono solo l'inizio dei padroni di casa che poi subiscono oltremodo la pressione dei capitoli bravi a sfruttare le difese ballerine della Oriora. Alla fine è + 6 per Roma sul 35-41 a metà partita. 35-41 SCHIACCIATONA DI ALIBEGOVIC! Roma è di nuovo a +7 a 15″ dalla sirena di metà ...

21-24 A Jefferson risponde Johnson. dopo il 10-0 iniziale è venuta fuori la Virtus Roma che ha rosicchiato lentamente tutto lo svantaggio, chiudendo con un contro parziale di 0-10 che gli permette di mettere il naso avanti proprio in chiusura di primo periodo. 19-22 Continua il maxi-parziale della Virtus Roma, 1/2 per Buford dalla linea della carità. 19-21 Dyson ruba e segna il primo vantaggio ...

13-10 Alibegovic trova la tripla del nuovo -3. 13-7 Grande palla rubata di Johnson e gioco da tre punti completata. Per il momento partita bruttissima, parziale e contro-parziale e nuovo time out questa volta di Pistoia dopo 4′ esatti. 10-7 Dyson in campo aperto dalla palla recuperata. 7-0 di contro-parziale. 10-5 Adesso si che è iniziata la partita, canestro da rimbalzo per ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Oriora Pistoia-Virtus Roma, partita valida come quarta giornata della massima Serie del campionato italiano. La palla a due è fissata per le 20.30 quando inizierà un match già piuttosto importante in chiave salvezza. La classifica, infatti, parla molto chiaramente per i padroni di casa che sono ancora a caccia del primo successo stagionale. I ...

23.11 Si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 23.09 Per le V nere 21 punti di Gaines, 15 di Gamble, 11 di Teodosic, 11 più di rimbalzi di Ricci. Per il Maccabi 18 di Hamilton, 17 di Swing, 14 di Monroe, 12 di Ariel. 96-77 Finisce qui, seconda vittoria in Eurocup per la Virtus che rimane imbattuta in stagione! 96-77 Tripla di Baldi ...

71-59 Finisce il terzo quarto, la Virtus sta provando la fuga decisiva! 71-59 Uno su due di Monroe dalla lunetta. 71-58 Altra tripla di Markovic dalla stessa mattonella, sulla sinistra, delle altre due! 68-58 Anche Pajola va a segno da sotto! 66-58 Monroe va a segno da sotto. 66-56 Tripla anche per Pajola! 63-56 Due su due di Monroe ai liberi. 63-54 Altra tripla di Markovic! 60-54 Contropiede ...

45-40 Finisce qui il primo tempo, appuntamento dopo l'intervallo lungo! 45-40 Due su due di Ricci dalla lunetta. 43-40 Due su due di Hamilton ai liberi. 43-38 Bel canestro in gancio mancino di Swing. 43-36 Bella tripla di Ariel, gli israeliani non mollano. 43-33 Canestro da due di Gaines! 41-33 Due su due di Hunter dalla lunetta. 39-33 Due su due ai liberi di Gamble. 37-33 Altro canestro ...

26-18 Altro contropiede della Virtus e canestro di Cournooh. 24-18 Si chiude il primo quarto con un canestro del capitano degli israeliani Blayzer. 24-16 Tripla di Baldi Rossi! 21-16 Uno su due di Williams ai liberi. Intanto entra per gli ultimi 45 secondi del quarto nella Virtus Marcos Delia, all'esordio con le V nere. 21-15 Tripla di Hamilton che poi sbaglia una schiacciata. 21-12 Due ...