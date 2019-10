Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) La squadra friulana della, invece, è reduce dalla sconfitta in casa proprio contro il Ravenna per 0-1 nello scorso turno di campionato di Lega Pro. Attualmente la compagine si trova all' undicesimo posto in classifica con solo 10 punti all'attivo, a meno quattro dal Rimini, che in questo momento affronterebbe i playout. L'natore dovrebbe quindi optare per un 4-4-2, diverso sicuramente da quello visto nella sconfitta interna contro la squadra romagnola del Ravenna. I granata, reduci dal pareggio in casa contro la squadra umbra del Gubbio, ospitano oggi pomeriggio la squadra friulana della, nel match valido per la 9° giornata. Attualmente la formazione emiliana si trova al terzo posto in classifica con 16 punti, a pari merito del Sudtirol, e a soli sei punti di distanza dalla capolista Padova, che nell'anticipo di ieri sera ha perso contro il Ravenna. Il tecnico ...

corra_davide : DIRETTA Reggiana-Triestina Serie C, le probabili formazioni: si parte alle 15:00 - Reggionline : Collegati a partire dalle 14,55 per seguire la cronaca del match. Su Reggionline anche le formazioni ufficiali, il… - Telereggio1 : Collegati a partire dalle 14,55 per seguire la cronaca del match. Su Reggionline anche le formazioni ufficiali, il… -