Dinamo Sassari-Trieste oggi | Serie A basket | orario d’inizio e come vederla in tv e

Trento-Dinamo Sassari - il match in streaming su Eurosport Player : Torna il campionato di Serie A di basket con un anticipo di prestigio che si giocherà oggi, sabato 5 ottobre. Il match in questione è la sfida tra la Dinamo Sassari e Dolomitu Energia Trento. Entrambi i roster, a punteggio pieno, si sfideranno per incrementare la classifica con la mente già rivolta alla conquista dei play-off. La Dinamo Sassari in forma dopo la vittoria della Supercoppa I biancoblù arrivano all'appuntamento in ottima forma, dopo ...

LIVE Sassari-Pesaro 99-79 - Serie A basket in DIRETTA : i marchigiani lottano - ma la Dinamo è troppo forte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE QUARTO QUARTO 99-79 Mussini, ultimo canestro per l’italiano: 25° punto. 99-77 Re fa 1/2 dalla lunetta. 98-77 Tote aiutato dal ferro. 98-75 SPISSU DA TRE! PUNTO ESCLAMATIVO! 95-73 Anche Thomas dall’arco! 95-70 DA TRE GENTILE! 92-70 Berford fa 2/2 dalla lunetta. 92-68 Ancora Mussini! Da tre: l’ultimo a morire. 92-65 Si ripete ancora il #11. 90-65 Evans: grande scuola con ...

LIVE Sassari-Pesaro 75-56 - Serie A basket in DIRETTA : dominio della Dinamo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-56 Mussini fa 3/3 al tiro libero. 75-53 JERRELS! SULLA SIRENA DEI 24″. 73-53 Timeout sardo. 73-53 Tote da dentro l’area: match a senso unico. 73-51 Vitali penetra in area e realizza l’11° punto personale. 71-51 2/2 di Evans: +20 Sassari che ipoteca il match. 69-51 Timeout Pesaro. 69-51 Schiacciata di Evans! Grande palla di Evans. 67-51 DA TRE MUSSINI! GRANDE PARTITA! 67-48 ...

LIVE Sassari-Pesaro 67-48 - Serie A basket in DIRETTA : dominio della Dinamo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-51 DA TRE MUSSINI! GRANDE PARTITA! 67-48 Evans fa 2/2 dalla lunetta. 65-48 Pesaro resta attaccato al match con Tote. 65-46 Bilan da dentro l’area. 63-46 Thomas bravo in allungamento. 63-44 2/2 di Pierre dalla lunetta. 61-44 Torna a canestro Pierre! 59-44 Drell torna a segnare da dentro l’area. 59-42 Transizione di Vitali che schiaccia! Tentativo di fuga sardo. 57-42 Ancora ...

LIVE Sassari-Pesaro 0-0 - Serie A basket in DIRETTA : si comincia al PalaSerradimigni! La Dinamo parte favorita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.59 Suona l’inno in Sardegna! 17.58 Pronta la presentazione delle squadre. 17.56 Le squadre sono in campo: esposta la Supercoppa Italiana per i 5000 tifosi sardi. 17.54 Il posticipo di serata vedrà protagoniste Trieste e Varese in un match potenzialmente decisivo per i posti playoff. 17.52 Stanno giocando l’Armani Olimpia Milano contro la Germani Brescia, sul 31 pari ...

LIVE Sassari-Venezia - Finale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : vince la Dinamo al supplementare (83-80) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra DIRETTA. Grazie per averci seguito Finale incredibile con la Dinamo che si impone dopo un tempo supplementare per 83-80. Decisivi i 19 punti di Curtis Jerrells e poi anche la tripla della vittoria di Michele Vitali. JERRELLS RUBA PALLA! SASSARI HA VINTO LA Supercoppa Italiana 2019 83-80 Dentro i due liberi di Pierre. Mancano 5 secondi alla fine. Palla persa da Venezia. ...

LIVE Sassari-Venezia - Finale Supercoppa Italiana basket 2019 in DIRETTA : Dinamo in vantaggio a metà secondo quarto (28-18) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-18 Piazzato dalla media per Watt. 28-16 Importantissimo gioco da tre punti di Jerrells, che è già in doppia cifra. 25-16 Tripla di Chappell, che sblocca Venezia. Non si segna più. Quattro minuti di gioco e punteggio del quarto 3-2 per Sassari. 25-13 Canestro di Filloy, che pesta la riga e dunque è da due punti. 25-11 Subito tripla di Jerrells ad aprire il secondo quarto. FINISCE IL PRIMO ...

Basket - Finale Supercoppa Italiana 2019 : Dinamo Sassari-Umana Reyer Venezia. Programma - orario e tv : Saranno Dinamo Sassari e Umana Reyer Venezia a mettere in scena, in campo neutro (PalaFlorio di Bari), la Finale della Supercoppa Italiana 2019. Il Banco di Sardegna ha superato, al supplementare, la Vanoli Cremona per 94-101 con sette uomini in doppia cifra e Dwayne Evans a quota 18, mentre l’Umana Reyer, dopo un primo quarto in cui ha lasciato sfogare l’Happy Casa Brindisi (e John Brown in particolare), ha visto attivarsi Austin ...

Vanoli Cremona-Dinamo Sassari oggi in tv - Semifinale Supercoppa Italiana basket : canale tv - streaming e programma : Comincia oggi la parte ufficiale della stagione Italiana di basket, con Vanoli Cremona e Banco di Sardegna Sassari pronte a sfidarsi nella prima Semifinale della Supercoppa Italiana. L’accoppiamento mette di fronte le finaliste di Coppa Italia e Serie A, oltre che due allenatori accomunati da un argento olimpico in azzurro: Meo Sacchetti, attuale ct della Nazionale, l’ha conquistato a Mosca 1980, Gianmarco Pozzecco ad Atene 2004. Al ...

Basket - Gianmarco Pozzecco “sposa” Sassari : con la Dinamo fino al 2022 : Squadra che vince non si cambia, e se la squadra vince, anche il coach viene trattenuto: Gianmarco Pozzecco rinnova con la Diamo Sassari, compagine sarda che nella scorsa stagione ha guidato al successo in FIBA Europe Cup ed alla finale scudetto nella Serie A di Basket, persa contro Venezia. Il nuovo accordo scadrà nel 2022. Così Gianmarco Pozzecco ha commentato, in maniera lapidaria, alla RAI, il suo rinnovo con la squadra isolana: “Sono ...