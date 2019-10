Dieta | la sana alimentazione motore dello sport

Vademecum per una Dieta sana e sostenibile : Ridurre l’impatto sul Pianeta adottando una dieta sana e sostenibile. Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition, nell’ambito del progetto Su-Eatable Life, ha elaborato alcuni principi per scelte alimentari corrette sia sul fronte della salute che su quello alimentare. 1. Privilegia piatti o pietanze a base vegetale. Poni frutta, verdure, legumi e frutta secca alla base della tua dieta giornaliera. 2. Modera il consumo di carne. ...