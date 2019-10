Di Maio in ritardo rispetto agli altri Paesi europei dichiara | ' Basta armi alla Turchia'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Nell'ultimo incontro tra gli ambasciatori, l'Italia aveva fatto fronte comune con la Francia, chiedendo l'approvazione di sanzioni economiche nei confronti della, in opposizione ad un altro fronte che invece aveva manifestato la necessità di arrivare ad uno stop immediatovendita dial governo di Ankara, al quale in un primo momento avevano aderito soltanto iscandinavi e l'Olanda. In realtà, nel giro di poche ore qualcosa dev'essere cambiato, poiché l'Italia sembra aver rivisto la sua posizione iniziale, come si evince anche da alcunezioni rilasciate di recente dal ministro degli Esteri Luigi Di. ...

Colombo9luglio : @araldoiustitia un pò in ritardo, ma c'è arrivato anche Di Maio - zipavelo : Porco 2 ! a settembre ne ho pagati 3. Avessi pagato in ritardo non avrei dovuto pagare (Mi corregga Di Maio se… - fabpergio : RT @GiorgiaMeloni: Con qualche anno in ritardo, ora anche Di Maio ammette che la soluzione al fenomeno migratorio è quella da sempre propos… -