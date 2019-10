Dì la verità anche se la tua voce trema

Stefano Cucchi - il pm : “Perse 6 kg in 6 giorni - non mangiava per il dolore. Non bisogna avere paura della verità - anche quando è scomoda” : “Non è caduto accidentalmente, è stato pestato”. E “perse 6 chili in 6 giorni, non mangiava per il dolore, non riusciva neppure a parlare bene”. Le parole del pm Giovanni Musarò risuonano nell’aula bunker di Rebibbia durante la sua requisitoria del processo per la morte di Stefano Cucchi, arrestato il 15 ottobre 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Il pubblico ministero ...