Deal With It – Stai al gioco | Gabriele Corsi conduce il nuovo game di Nove Ecco come

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 14 ottobre 2019)It –alsudal 14 ottobre alle 20:30insieme ad alcuni Vip sfida ignari concorrentifunzionaIt –alriprova con idell’access prime time affidati negli ultimi mesi a repliche di showLittle Big Italy, Camionisti in Trattoria o Cucine da Incubo. A tentare la difficile sfida delle 20:30 è stato chiamatovolto deidi Real Time ma anche di Reazione a Catena su Rai 1 di due estati fa.sarà il conduttore diIt –alin onda da lunedì al venerdì alle 20:30 su, canale 9 del digitale e TivùSat, 145 di Sky e disponibile su DPlay, prodotto da Magnolia (Banijay Group). IlIl conduttore, insieme a complici vip, sceglierà una coppia di clienti all’interno di un locale pubblico (un ristorante, una trattoria, una ...

MatcovichEnrico : RT @DanielaColi2: Accordo tra curdi e Assad mediato dai russi di fronte a offensiva turca. Pare per tutta la Siria nord-orientale. https://… - GianniMarangon : RT @DanielaColi2: Accordo tra curdi e Assad mediato dai russi di fronte a offensiva turca. Pare per tutta la Siria nord-orientale. https://… - DanielaColi2 : Accordo tra curdi e Assad mediato dai russi di fronte a offensiva turca. Pare per tutta la Siria nord-orientale. -