Da Salsiccia a Bubba | tutti i soprannomi della Royal Family

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Marina Lanzone Come ogni famiglia normale, anche i reali inglesi amano chiamarsi tra loro con dei teneri nomignoli. La Regina Elisabetta detiene probabilmente il record: sono tanti e alcuni molto buffi Alla fine laè una famiglia come tante, dove al di là del protocollo, delle uscite pubbliche eformalità c’è amore e affetto. Anche loro, nel quotidiano, amano chiamarsi con dei nomignoli. Per ciascun membro ce n’è almeno uno, come racconta un articolo su Vanity fair. La Regina Elisabetta II è probabilmente il membrofamiglia con più. Il marito Filippo la chiama ironicamente "Cavolo" o "". Mentre il nipote William, non essendo capace da bambino di pronunciare la parola "nonna", cioè "grandmother" o "granny" in inglese, ha sempre chiamato Sua Maestà "Gary". Per la stessa ragione, il figlio George ha coniato il nomignolo "Gan gan", ...