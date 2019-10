Da Pinocchio a Peter Pan | addio a Manuel Frattini | star italiana dei musical

Fonte : vanityfair

(Di domenica 13 ottobre 2019) È stato Gedeone di Sette Spose per Sette Fratelli. È stato prima Robin Hood e poi Aladin. È stato, nell’omonimoprodotto dalla Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi e le musiche dei Pooh. Ma, soprattutto,è stato l’eterno ragazzinoPan nello show con le musiche di Edoardo Bennato, in tour sold-out con più di trecento repliche fino alla primavera del 2008. E – proprio come il personaggio nato dalla penna dello scrittore scozzese James Matthew Barrie – l’attore, coreografo e ballerino più di successo del nostronon invecchierà mai, andandosene a soli 54 anni per un malore improvviso, poco prima di andare in scena a Milano. Nato a Corsico (Milano) nel 1965, i primi passi come primo ballerino e coreografoli aveva mossi, letteralmente, in numerose produzioni Rai e Mediaset, da Fantastico a ...

