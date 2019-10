Cuneo | taglio fino a 35mila euro Lavoro | Conte allarga la platea

Manovra - tutti i tasselli del puzzle : dalla digital tax al taglio del Cuneo : La Manovra 2020 - attesa tra lunedì e martedì al Consiglio dei ministri - è ancora un cantiere aperto. Queste, in ogni caso, le principali misure previste.

Industria : Federconsumatori - rendere operativi al più presto taglio Cuneo e bonus figli : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Le famiglie ottimiste per la scampata minaccia dell’aumento dell’iva, ancora attendono provvedimenti che possano incidere positivamente sul loro potere di acquisto. Tra queste il taglio del cuneo fiscale e il bonus figli, che devono essere resi operativi al più presto, determinando così la ripresa della domanda interna”. Ad affermarlo in una nota è Federconsumatori commentando i ...

Manovra - Landini : "Risorse insufficienti per il taglio del Cuneo fiscale" : A Palazzo Chigi oggi c'è stato un incontro tra i sindacati confederati e il governo, ma le posizioni sembrano abbastanza lontane. Il segretario della CGIL Maurizio Landini, dopo la riunione, ha detto:“Noi il taglio del cuneo fiscale lo vogliamo, ma le cifre messe sul tavolo ancora non sono sufficienti, vanno aumentate. Numeri non ne diamo, ma vogliamo raggiungere risultati concreti”E poi ha detto di aver chiesto che questo ...

Manovra - Landini : “Allargare taglio Cuneo fiscale - cifre non sufficienti. Serve vera lotta a evasione fiscale - non solo annuncio” : “Noi il taglio del cuneo fiscale lo vogliamo, ma le cifre messe sul tavolo ancora non sono sufficienti, vanno aumentate. Numeri non ne diamo, ma vogliamo raggiungere risultati concreti”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo l’incontro a Palazzo Chigi, chiedendo che non riguardi “solo i lavoratori fino ai 26mila euro” e coinvolga anche i pensionati. Landini ha ricordato l’assemblea dei ...

Manovra - Conte ai sindacati : “Impatto forte da taglio del Cuneo fiscale”. Landini : “Le cifre non sono ancora sufficienti - vanno aumentate” : Il taglio del cuneo fiscale, le risorse per i contratti pubblici e un nuovo vertice la prossima settimana. Nel secondo round dei tavoli tra il governo e i sindacati in vista della legge di Bilancio tengono banco soprattutto le tasse sul reddito da lavoro. Il premier Giuseppe Conte ha ribadito davanti ai segretari generali Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo che l’esecutivo ha predisposto tutte le misure per evitare una ...

Manovra : Conte a sindacati - a lavoro su taglio Cuneo fiscale : Roma, 7 ott. (AdnKronos) – Il “forte impatto” derivante della stop alle clausole di salvaguardia dell’Uva “andrà a sommarsi anche alle misure di sostegno ai redditi familiari, come anche il taglio al cuneo fiscale su cui oggi inizieremo a ragionare più dettagliatamente, e anche a una meticolosa azione di sblocco degli investimenti ancora fermi”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe ...

Il taglio del Cuneo fiscale parta dai lavoratori più poveri : Il taglio del cuneo fiscale è una delle priorità della prossima manovra di bilancio. Lo è dal punto di vista dell’equità sociale ma anche per rilanciare la domanda e favorire la ripresa dell’economia. Dobbiamo iniziare a farlo il prima possibile, utilizzando tutti gli spazi di bilancio disponibili. La prossima legge di bilancio sarà condizionata dalla necessità di bloccare l’enorme ...

Manovra - Misiani : taglio Cuneo incapienti : 22.00 "La riduzione progressiva del cuneo fiscale a partire dal 2020 è la misura più apprezzata dagli italiani e va fatta il prima possibile". Così su Fb il viceministro dell'Economia, Misiani. "La priorità è iniziare ad aiutare i dipendenti a basso reddito: 3 milioni e 700 mila lavoratori 'incapienti' che sono rimasti esclusi dal bonus 80 euro di Renzi e che solo in alcuni casi beneficiano del reddito di cittadinanza". "Sono i cosiddetti ...

Taglio Cuneo fiscale - Misiani : priorità a lavoratori poveri esclusi da bonus 80 euro : Il Taglio del cuneo fiscale deve riguardare prioritariamente i lavoratori incapienti esclusi dal bonus di 80 euro di Matteo Renzi. È la proposta avanzata dal viceministro all'Economia...

Manovra - Palazzo Chigi : taglio al Cuneo fiscale vale 40 euro al mese in busta paga : Di tutt'altro avviso l'ex premier Renzi, che aveva innescato la polemica nel corso del "Festival delle città" in corso a Roma: «Io ho dato 80 euro al mese per sei anni, ed hanno detto che era una mancia. Ora mettono solo 2 miliardi sul cuneo fiscale, e mica possono dire che è la rivoluzione del proletariato»

Taglio Cuneo fiscale 2020 : a chi spetta - come funzionerà - ultime novità : Buone notizie in arrivo per i lavoratori e lavoratrici di tutta Italia, soprattutto quelli che percepiscono salari bassi, e ad ogni cedolino paga, abbassano gli occhi in segno di disperazione, per la magra cifra che spetta loro ogni mese: arriveranno stipendi più alti dal 2020. Almeno così è stato annunciato dal nuovo Governo Conte bis, che ha promesso, tra tutte le altre novità della Legge di bilancio 2020, anche un bel Taglio del cuneo ...

Manovra - Renzi piccona il governo : “Per taglio del Cuneo fiscale quest’anno solo spiccioli” : In una lettera pubblicata sul Corriere della Sera il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, va all'attacco del governo sulla prossima legge di Bilancio: "Se tornassimo a spendere per beni e servizi quello che spendevamo con il nostro governo avremmo magicamente servita sul piatto una cifra per il cuneo fiscale degna di questo nome. Non gli spiccioli proposti quest’anno”.Continua a leggere

Def : Renzi - ‘2 - 5 mld per taglio Cuneo è pannicello caldo’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Tutti parlano di ridurre il cuneo fiscale, ma con il mio governo abbiamo fatto gli 80 euro, 6 miliardi in meno di costo del lavoro e altri interventi per 22 miliardi di riduzione cuneo fiscale. Proporre 2,5 miliardi in meno è un pannicello caldo”. Lo ha detto Matteo Renzi a Tg2 Post. L'articolo Def: Renzi, ‘2,5 mld per taglio cuneo è pannicello caldo’ sembra essere il primo su Meteo Web.