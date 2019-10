Costa Crociera punta su Palermo | nel 2020 arriva la Costa Smeralda

Fonte : direttasicilia

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il turismo dacontinua a baciaree, anzi, nei prossimi anni è previsto un incremento dei flussi. Proprio in questi giorniCrociere ha annunciato in un comunicato le novità che riguardano la Sicilia, ein particolare, dove nelfarà scalo la, 6600 passeggeri, nuova ammiraglia attualmente nelle fasi finali di allestimento presso il cantiere Meyer di Turku, in Finlandia. A partire dall’1 di ottobresino all’8 aprile 2021,accoglieràogni giovedì, per un totale di 28 scali. Oltre a, nel corso delfarà scalo regolarmente ancheDiadema, tutti i martedì da aprile a fine settembre, mentre nel corso dell’inverno/21 arriveràFortuna ogni venerdì. Gli scalida gennaioad aprile 2021 saliranno così a un totale di 77. Questo sviluppo avverrà in ...

Gmazzinix : RT @CSmeraldaOff: La nave dei sogni si chiama Costa Smeralda. #CostaCrociere #CostaSmeralda #Emeraldcoast #cruise #crociera #crociere https… - OrchideaViaggi : RT @RobinturTravel: Confortevole e conveniente, con vista sul mare o lussuosa? Sulle navi @costacrociere le cabine sono per tutti i gusti!… - evkmusic : 64 gatti in fila per 7 col resto di 1 -