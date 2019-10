Cosa è successo alla festa per i 10 anni del Movimento 5 stelle 

Mediaset - arriva la condanna. Tutta “colpa” del quiz Passaparola condotto da Gerry Scotti. Cosa è successo : Mediaset condannata a un mega risarcimento. Il motivo? Il programma Passaparola condotto da Gerry Scotti. Il noto programma amatissimo dal pubblico è stato accusato di plagio dal Tribunale spagnolo. Il quiz è considerato un plagio del programma spagnolo “The Alphabet Game” e ora Mediaset è costretta a pagare un risarcimento di 15 milioni di euro. Un risarcimento enorme che vale per 13 anni di diritti mai pagati. In Spagna The Alphabet Game va ...

Chiesti quattro anni per peculato per Ingroia : Cosa è successo - secondo l’accusa : L’ex magistrato si sarebbe appropriato di indennità non dovute nel periodo in cui era liquidatore della società partecipata regionale 'Sicilia e-Servizi'. Le accuse riguardano pure i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio. "Mi aspettavo un grazie e invece sono sotto processo", le prime parole di Ingroia.Continua a leggere

Imma Tataranni - Vanessa Scalera commossa : “Ecco Cosa mi è successo” : Vanessa Scalera racconta un aneddoto accaduto dopo Imma Tataranni Vanessa Scalera è entrata ormai nel cuore del pubblico di Rai1 impersonando Imma Tataranni. Il Sostituto procuratore di Matera, nella fiction ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia, ha subito catturato il pubblico della prima rete con il suo piglio inconfondibile e un carattere ruvido. Sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha ammesso che per strada ...

Calcio - risultati e classifiche campionati giovanili. Dall’Under 18 all’Under 15 - ecco Cosa è successo nel week end : ecco, a cura del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, risultati e classifiche dei campionati giovanili dello scorso week end. UNDER 18 SERIE A-B Vincono ancora Atalanta e Sassuolo, il Milan cade in casa con la Samp, successo anche per la Roma, che in casa supera il Genoa. Orobici e neroverdi sempre in testa al Campionato Under 18 di Serie A e B. Nell’ultimo turno, gli atalantini domano la Fiorentina al termine di una gara vibrante ...

“Ti ha salvato la vita”. Vittorio Cecchi Gori - Cosa è successo in ospedale : Vittorio Cecchi Gori è vivo. E questa è già una notizia. La scorsa settimana ha rischiato davvero di perdere la vita per una sciocca infezione che, se presa in tempo, non avrebbe creato nessun problema. “Sto bene. Sono un rompiscatole, ma poi torno sempre”. Sono queste le parole con le quali Vittorio Cecchi Gori, in collegamento dal suo letto d’ospedale, svela a Domenica Live di essere fuori pericolo. “Mi è venuta un’appendice acuta – racconta ...

Lo scontro tra Katy Kane e Alice in Batwoman diventa subito una questione di famiglia : Cosa è successo nel primo episodio? : Un primo episodio bomba quello di Batwoman andato in onda negli Usa domenica sera, il 6 ottobre, in coppia con Supergirl. Questo possiamo dire della nuova serie con Ruby Rose di cui avevamo avuto un piccolo assaggio nel maxi crossover dello scorso anno insieme a The Flash, Arrow e la stessa Supegirl con cui dividerà la complicata serata della domenica sera che tante soddisfazioni ha regalato alla rete nella scorsa stagione tv. In molti hanno ...

Alberto Angela - grandi notizie per lui. Senza rivali! Ecco Cosa è successo : Senza freni e in continua ascesa. Alberto Angela super star batte ancora Maria De Filippi. Ulisse ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.821.000 spettatori con uno share del 19.7%, lo stesso che ha fatto segnare proprio Amici Celebrities che però ha totalizzato una media di 3.271.000 spettatori totali. La Rai ha tenuto anche con Rai Due che ha totalizzato 1.355.000 spettatori pari al 6.2% di share con NCIS e 1.325.000 spettatori pari al ...

Sparatoria a Trieste - Cosa è successo : il furto denunciato dal fratello del killer - il giallo delle fondine : La madre dei due fratelli dominicani chiede perdono, l’uomo che ha ucciso i due poliziotti non risponde alle domande dei magistrati. Il sindacato denuncia le custodie delle pistole erano difettose. Davanti l’Altare della Patria le sirene accese delle Volanti. Mattarella: «Riconoscenza e dolore»

Sparatoria a Trieste - Cosa è successo Il furto denunciato dal fratello del killer - il giallo delle fondine : La madre dei due fratelli dominicani chiede perdono, l’uomo che ha ucciso i due poliziotti non risponde alle domande dei magistrati. Il sindacato denuncia le custodie delle pistole erano difettose

Alberto Urso a FqMagazine : “L’ospitata saltata a Domenica In? Non so Cosa sia successo - peccato. Ora aspetto Sanremo…” – La scaletta del concerto : Dopo la vittoria ad “Amici”, Alberto Urso non si è fermato un momento. I firmacopie subito dopo l’uscita dal talent show in giro per l’Italia, la partecipazione ai Seat Music Awards e poi il nuovo singolo firmato da Kekko dei Modà “E poi ti penti” fino al rientro nella squadra di “Amici” per la versione Celebrities, a capo della Squadra Blu. Intanto Domenica 29 settembre Alberto, davanti a duemila persone alla Sala Santa Cecilia ...

Francesca Cipriani in ambulanza. Fan in apprensione : Cosa è successo : Francesca Cipriani si è fatta conoscere al grande pubblico da casa nel 2006, quando partecipò come concorrente al Grande Fratello e a La pupa e il secchione – Il ritorno con Federico Bianco. In tv è stata anche inviata di Domenica Cinque nel 2009, di Kalispéra nel 2010 e di Mattino Cinque nel 2014; è stata nel cast di Colorado e tra gli ospiti fissi di Grand Hotel Chiambretti. Inoltre, ha preso parte al film per la tv Finalmente a casa e alle ...

È successo qualCosa di grosso per la pubblicità online : Taboola e Outbrain, due aziende rivali agguerrite e un po' controverse, si fonderanno per competere meglio in un settore dominato da Google, Facebook e Amazon

Anna Pettinelli e Stefano Macchi : è successo dopo Tempation Island. È lei a parlare ed ecco Cosa dice : Per fortuna un lieto fine. Per fortuna tutto è andato bene. Parliamo di Anna Pettinelli e Stefano Macchi che sono usciti da Temptation Island Vip mano nella mano ma per ottenere qualcosa di positivo, la speaker radiofonica è stata costretta a vivere giorni di sofferenza. Lo ha confessato lei stessa al magazine di Uomini e Donne cui ha rilasciato un’intervista a qualche giorno dal suo ritorno a casa. “Non volevo buttare un amore di sei anni e ho ...

Ciro e Federica - che fine ha fatto la coppia di Temptation Island? Ecco Cosa è successo : Ciro Petrone e Federica Caputo hanno partecipato all’edizione vip, ancora in corso, di Temptation Island. Che fine hanno fatto, il loro è ancora un grande amore? I due ragazzi hanno abbandonato prima del previsto il villaggio a causa della decisione dell’attore di raggiungere la fidanzata ad ogni costo, facendosi beffe dello staff che cercava di fermarlo. In virtù del regolamento, la squalifica è stata immediata. Sin dai primi giorni l’attore di ...