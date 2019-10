Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019), dopo una prestazione sottotono al Giro di Lombardia 2019, chiude ufficialmente la. La sua terza e ultima con la casaccaBahrain-Merida, dato che dalsi trasferirà alla Trek-Segafredo, con la quale ha firmato un biennale. E’, dunque, tempo di bilanci per lo Squalo, il quale può comunque considerare positiva l’annata appena conclusa e, al netto dell’età, può ancora sognare in grande per quella che verrà. L’autunno è stato deludente, è innegabile, ma la primavera, al contrario, può essere considerata più che buona.è giunto nei 10 sia alla Milano-Sanremo che alla Liegi-Bastogne-Liegi, mentre al Tour of the Alps ha chiuso 3° dietro alla coppia Sky/Ineos Pavel Sivakov – Tao Geogheghan Hart. Al Giro d’Italia, invece, ha conquistato un 2° posto dal sapore agrodolce. Il sesto podio in carriera alla Corsa Rosa è un ...

OA_Sport : #Ciclismo, il bilancio della stagione di Vincenzo #Nibali e gli obiettivi per il 2020. Nel mirino Mondiale e Oro Ol… - CanaveseNews : Ciclismo, Egan Bernal sale sul podio del 'Giro di Lombardia' e giunge terzo: 'Per me bilancio positivo' - {PERMALINK -