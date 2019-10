Chiesa della Nuova Gerusalemme | nel mirino dei pm i fondi del 5 per mille e un giro di

Infortunio Chiesa - il centrocampista della Fiorentina si ferma durante Italia-Grecia : Infortunio Chiesa – Si sta giocando Italia-Grecia. Tegola per gli Azzurri, ma soprattutto per la Fiorentina. Federico Chiesa si è dovuto arrendere ad un problema muscolare accusato poco prima del 40′. L’esterno della Nazionale e dei viola si è infortunato al flessore durante uno scatto sulla fascia destra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’entità del problema. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per ...

Sparatoria Trieste - Rita Dalla Chiesa a Chef Rubio : “Vergognati della tua immensa pochezza”. Poi aggiunge : “Sapesse almeno cucinare” : Gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita dopo una Sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste, a esplodere due colpi è stato Alejandro Augusto Stephan Meran, ventinovenne dominicano affetto da disagio psichico. L’uomo era stato fermato perché ritenuto responsabile di una rapina avvenuta in mattinata. L’episodio, come immaginabile, ha acceso l’attenzione dei media suscitando anche qualche polemica, non ultima quella tra ...

Maltempo Campania : un fulmine colpisce il campanile della Chiesa di Pozzuoli : Come previsto dall’allerta meteo regionale, il Maltempo sta interessando la Campania. Il temporale che da alcune ore si sta riversando sull’area flegrea ha provocato danni al campanile della Chiesa S. Maria delle Grazie in piazza della Repubblica, nel centro storico della città. Un fulmine ha colpito il tetto del campanile del tempio provocando lo sgretolamento della copertura con calcinacci che sono caduti nella strada sottostante. ...

Vaticano - Nuzzi annuncia un nuovo libro sui segreti della Chiesa : “Bergoglio impegnato a combattere e cacciare i mercanti dal tempio” : Nuove rivelazioni sui segreti del Vaticano. Dopo due anni di lavoro, Gianluigi Nuzzi, giornalista di inchiesta e conduttore della trasmissione Mediaset ‘Quarto grado‘ torna a focalizzare l’attenzione sui segreti vaticani, dopo vari libri sull’argomento tra cui ‘Sua Santità‘ nel 2012 con le carte di Ratzinger pochi mesi prima della sua rinuncia al pontificato e ‘Via Crucis‘ nel 2015 che provocò arresti in ...

Italia - il ct Mancini non ha dubbi : “Pinamonti il futuro della Nazionale - Zaniolo e Chiesa devono crescere” : Il commissario tecnico azzurro ha parlato della sua Nazionale, soffermandosi anche su quei giovani che ne rappresentano il futuro L’Italia si prepara a tornare in campo per le qualificazioni ad Euro 2020, manca poco per ottenere la qualificazione aritmetica alla prossima rassegna iridata, considerando il filotto di vittorie fin qui conquistato. Federica Roselli/LaPresse Roberto Mancini non ha nessuna intenzione di abbassare la ...

Vaticano - cattolici pregano il rosario per la salvezza della Chiesa : Francesco Boezi Una preghiera a pochi passi dal Vaticano per chiedere una serie di cambiamenti: dalla pastorale sull'immigrazione alla modifica nei riferimenti politico-culturali (niente più Lutero ed Emma Bonino), passando per la bioetica e per la tutela dei cristiani perseguitati Una preghiera comunitaria a pochi passi da piazza San Pietro, quindi dal Vaticano: è questa l'iniziativa che un "gruppo di cattolici, laici e consacrati" ...

Shock a Villanova di Guidonia : tenta di violentare donna all’interno della Chiesa : Roma – Si trovava all’interno della chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia quando, raccolta in preghiera, è stata aggredita alle spalle da un 34enne del posto. L’ha presa da dietro sbattendola in terra. Poi, l’ha colpita più volte in volto, dopodiché le ha strappato la maglietta tirandole giù i pantaloni e la biancheria intima e, nel tentativo di violentarla, l’ha palpeggiata dovunque. Solo grazie alla tenacia ed alla ...

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi : Era il mio amico della notte : In una nuova intervista concessa a Nuovo tv, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha rivelato alcune indiscrezioni sulla sua vita privata e sulla sua carriera. In particolare, la Dalla Chiesa ha parlato a ruota libera dell'addio a Forum, il nuovo ingaggio a Italia sì e l'amore vissuto con il compianto Fabrizio Frizzi. Particolarmente forti sono le dichiarazioni che la Dalla Chiesa ha rilasciato sul ...

Tragedia sfiorata a Vittoria : auto si schianta nella porta della Chiesa : Una Bmw oggi pomeriggio per cause in corso di accertamento si è schiantata contro la porta della chiesa Sant'Antonio in piazza Calvario. 2 feriti

Loot Box sotto attacco della Chiesa anglicana : La questione “casse premio sì – casse premio no” sembra proprio destinata a non trovare una soluzione definitiva viste le voci coinvolte a vario titolo nel dibattito. Di certo c’è che attorno ad un ipotetico tavolo delle trattative troveremmo diversi soggetti, dalle aziende proprietarie dei titolo messi sul mercato videoludico, alle istituzioni laiche e religiose, ai genitori e alle loro associazioni fino ai giocatori stessi, molti dei ...

Fiorentina - Pradè consiglia Chiesa : Nardella parla di stadio e centro tecnico : Bella prestazione della Fiorentina sabato pomeriggio contro la Juventus. I viola hanno giocato meglio dei bianconeri, ma hanno conquistato soltanto un punto, il primo in campionato. Ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1 ha parlato Daniele Pradè: “Il futuro di Chiesa? Federico deve pensare al presente, si deve divertire ed è rientrato sorridente, è rientrato come un giocatore importante. deve riprendere ...

Prendere sul serio lo scisma della Chiesa : Roma. Lasciando da parte la sede inconsueta per discutere di un imminente scisma nella chiesa, a migliaia di metri d’altitudine, tra una turbolenza sul Mozambico e la plastica bandita dal Vaticano, il Papa ha posto una questione non da poco. Il crepaccio che già esisteva tra tendenze ecclesiali dive

Papa Francesco e lo scisma della Chiesa Cattolica : "Prego affinché non ci sia" : "Io non ho paura degli scismi, prego perché non ce ne siano, perché c'è la salute spirituale di tanta gente". Così Papa Francesco, di ritorno dalla sua trasferta in Africa, su un possibile scisma nella Chiesa Cattolica americana. Parole ambivalenti, quelle di un Pontefice da tempo circondato e criti

Maltempo : fulmine danneggia campanile della Chiesa di Santa Croce a Pieve Ligure : La scorsa notte un fulmine ha danneggiato il campanile della chiesa di Santa Croce, nel Comune di Pieve Ligure: dopo la comunicazione dal comando di polizia locale, il sindaco del comune di Pieve Ligure ha interdetto l’accesso alla chiesetta e al terreno circostante, a garanzia dell’incolumità pubblica in caso di crolli. Il luogo è una meta di trekking, per il suggestivo panorama sul Golfo di Genova, a 518 metri sul mare. L'articolo ...