Che cosa ci fa la Russia nella Repubblica Centrafricana?

Bambino di tre anni vuole un giocattolo e cade nella macchina Che distribuisce peluChe - cosa accade dopo : Un Bambino di appena tre anni era con la mamma in un centro commerciale per fare delle compere. Il Bambino si era incantato vicino alla macchina che distribuisce i peluche e aveva chiesto alla mamma di prendergliene uno . La mamma gli aveva risposto di no e aveva proseguito la passeggiata senza accorgersi che il Bambino si era arrampicato sulla macchinetta fino a cadere dentro con tutti i pupazzi. La mamma all’inizio non riusciva più ...

Organizzano rapina in banca - poi postano dei commenti su ciò Che hanno fatto e accade qualcosa di incredibile : Una ragazza Estefany Danelia Martinez di 19 anni che era dipendente di una banca, l’International Bank of Commerce di Houston, in Texas aveva organizzato una finta rapina con il suo fidanzato, un’altra cassiera e il e il fratello della collega. Avevano finto che fossero entrati dei rapinatori in banca, che in realtà erano loro complici, che avevano portato via tantissimi soldi, 62.201 dollari tutti quelli che erano in ...

L'amico di Franco Battiato in un'intervista a Fanpage : “Cercano di tenere in vita qualcosa Che è già morto” : Non vede Battiato da un anno, eppure, Roberto Ferri, amico e collaboratore del cantautore siciliano, ne è convinto: “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto”. Lo afferma in un’intervista a Fanpage, uscita a tre giorni dalla pubblicazione di una foto del Maestro sui social, dopo una lunga assenza. Il 18 ottobre esce “Torneremo ancora”, nuovo album di Franco Battiato, ...

Armi alla Turchia - anChe la Germania dice basta. E l’Italia cosa aspetta? : Il governo tedesco ha deciso di bloccare la vendita di Armi alla Turchia. L'embargo è stato annunciato dal Ministro degli Esteri Heiko Maas alla Bild am Sonntag. Il provvedimento - ha dichiarato - intende colpire l’operazione militare avviata da Ankara nel nord est della Siria contro i curdi. Nel 2018 Berlino ha venduto ad Ankara 240 milioni di euro di armamenti.Continua a leggere

Una cosa Che vedremo sempre di più : Il ringiovanimento digitale è una tecnica sempre più usata ed efficace, che però non piace a tutti e ha molte complicate implicazioni, non solo per il cinema

La polizia vede una donna Che trascina a fatica un bidone della spazzatura e la ferma - cosa trova dentro è agghiacciate : Una donna di 51 anni, in California, e precisamente a San Bernardino è stata fermata dalla polizia mentre trascinava a fatica un bidone della spazzatura. La donna ha subito destato sospetti e la polizia ha ritenuto di doverla fermare per accertarsi di cosa ci fosse in quel bidone. Dopo aver perquisito il bidone la polizia è rimasta senza parole: all’interno c’era un uomo fatto a pezzi. La polizia non ha volto specificare quali parti del corpo ...

Francesco Chiofalo e quel video con il peluChe : "Pensavo Che nel 2020 una cosa del genere non potesse fare così tanto scalpore" : Francesco Chiofalo torna a far parlare di sè. No, stavolta non si tratta di un nuovo capitolo della tormentata saga con Antonella Fiordelisi, cosa che apparentemente è accantonata, ma stavolta si tratta di qualcosa di molto più frivolo. E' diventato virale il video nella quale Lenticchio all'interno di un negozio prende un peluche per simulare un atto sessuale piuttosto chiaro.Un atto che probabilmente Francesco, per quanto ironico, ha ...

L'Isola di Pietro 3 - trama prima puntata : Caterina capisce Che Diego le nasconde qualcosa : L'Isola di Pietro, con protagonista Gianni Morandi, andrà in onda venerdì 18 ottobre alle ore 21:20 circa su Canale 5 con la prima puntata della terza stagione, la quale si preannuncia ricca di colpi di scena per i personaggi. Scendendo nei dettagli, le anticipazioni rivelano che dottor Pietro Sereni, durante una corsa mattutina ritroverà una neonata abbandonata. Intanto, dopo una lunga partenza, dalla meravigliosa isola sarda faranno ritorno a ...

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricarlo anche qui dalle 23 di venerdì). La politica travolta dal trash - Ridotti i parlamentari non resta che tagliare i talk-show: non servono più. S’avanza “Non è la D’Urs

Tina Cipollari dieta : cosa mangia ogni giorno e Che effetti ha sull’umore : La dieta di Tina Cipollari: menu, cosa non mangia più e quali effetti regala Tina Cipollari è ufficialmente a dieta! Su consiglio di Maria De Filippi, l’opinionista di Uomini e Donne ha deciso di cambiare vita e soprattutto regime alimentare. L’obiettivo dell’ex moglie di Kikò Nalli è quello di perdere ben venti chili: un’impresa non […] L'articolo Tina Cipollari dieta: cosa mangia ogni giorno e che effetti ha ...

Ciclismo - Mads Pedersen : “Portare l’oro in Danimarca è stato qualcosa di speciale. L’anno prossimo punto alle ClassiChe” : BERGAMO – La tranquillità della maglia iridata. Nonostante la giovane età e nonostante l’eco della sua vittoria non si sia ancora spenta, Mads Pedersen sembra essere il ciclista più calmo del globo. Lui che di “cose mondiali” ormai se ne intende. All’inaugurazione del nuovo centro operativo di Trek Bicycle sul territorio italiano c’era anche lui. Il danese che ha raccontato a OA Sport le sue sensazioni e i ...

Che cosa c’è nel decreto scuola del governo Conte : Il decreto scuola è stato approvato ieri sera in Consiglio dei ministri e punta sulla stabilizzazione dei supplenti e sull'assunzione di nuovi insegnanti. "Puntiamo a combattere il precariato nella scuola garantendo il più alto numero di cattedre" ha detto il ministro dell'Istruzione Fioramonti, ma in cosa consiste esattamente la misura?Continua a leggere

Dieci oggetti Che fanno bene qualcosa di diverso da quello per cui erano stati progettati : Dal ketchup alle cuffie da doccia, alcune trovate per sfruttare quello che avete già in casa per risolvere piccoli problemi

Formula 1 – Verstappen la prende con ironia : “cosa faremo domani senza qualifiChe? GioCheremo a FIFA!” : Il tifone Hagibis impedisce il regolare svolgimento del weekend di Suzuka: FP3 cancellate, qualifiche spostate a domenica. Verstappen prepara il joystick per la giornata di ‘riposo’ Le complicate condizioni meteorologiche del Giappone hanno costretto gli organizzatori del Gp a cambiare la conformazione del weekend. La giornata di domani sarà essenzialmente di riposo per i piloti, la cui incolumità verrà preservata, come quella ...