CdS – Napoli-Verona | Ancelotti vara un nuovo modulo | il tridente mascherato in attacco

CdS : “Lozano riaccende il Napoli” : Il Corriere dello Sport esalta la prestazione di Lozano con la sua nazionale “Lozano riaccende il Napoli”. Con questo titolo il Corriere dello Sport-Campania apre la prima pagina. L’attaccante messicano è stato protagonista assoluto in nazionale, con un gol, due assist e un rigore sbagliato contro le Bermuda. Ancelotti continuerà a puntare su di lui anche se le speranze di vederlo contro il Verona sono minime. Le ...

CdS – Hysaj - emissari del Valencia a Napoli : Proseguono i contatti: i dirigenti del Valencia a Castel Volturno per definire la trattativa Chiuso, o quasi, il mercato in entrata, il Napoli deve pensare a piazzare gli esuberi. Sulla fascia destra sono in troppi e Hysaj ha più volte manifestato la sua volontà di fare nuove esperienze. Sulle sue tracce c’è il Valencia, club con il quale ha già raggiunto un accordo. Ora, però, devono trovarsi i due club per definire la formula del ...

Giordano (CdS) : 'Emre Can è in uscita dalla Juventus e potrebbe approdare al Napoli' : La seconda giornata di Serie A sarà caratterizzata da due big match: il derby di Roma e soprattutto Juventus-Napoli, che si disputerà sabato 31 agosto alle ore 20:45 all'Allianz Stadium'. A tenere banco però in questi giorni è il calciomercato, che si chiuderà il 2 settembre. La Juventus è impegnata soprattutto nelle cessioni, per alleggerire la rosa bianconera, ma anche per sistemare il bilancio provato da investimenti pesanti come l'acquisto ...

CdS – Tra Napoli e Llorente esiste un patto d’onore : domani si può chiudere : Tra il Napoli e Llorente un patto d’onore: domani si potrebbe chiudere Secondo il Corriere dello Sport, domani potrebbe essere il giorno decisivo per l’acquisto di Llorente. In cima ai desideri del Napoli resta Mauro Icardi, ma in mancanza di una sua decisione sul trasferimento in azzurro lo spagnolo resta la prima alternativa. Il quotidiano sportivo rivela che domani alle 16 è previsto un appuntamento telefonico con Jesus ...

CdS – Llorente - domani l’entourage a Napoli! : Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’entourage di Fernando Llorente, attaccante spagnolo, attualmente disoccupato, arriverà domani in quel di Castel Volturno per avviare i primi colloqui ufficiali con Cristiano Giuntoli. Le prime richieste arrivate al Napoli – si legge dalle colonne del quotidiano – sono inaccettabili: lo spagnolo avrebbe voluto strappare un contratto triennale da 4 mln a ...