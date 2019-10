CdS | “Lozano riaccende il Napoli”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 13 ottobre 2019) Il Corriere dello Sport esalta la prestazione di Lozano con la sua nazionale “Lozanoil Napoli”. Con questo titolo il Corriere dello Sport-Campania apre la prima pagina. L’attaccante messicano è stato protagonista assoluto in nazionale, con un gol, due assist e un rigore sbagliato contro le Bermuda. Ancelotti continuerà a puntare su di lui anche se le speranze di vederlo contro il Verona sono minime. Le trasferte affrontate dal Chucky sono state a dir poco massacranti. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Potrebbe interessarti: Italia-Grecia, gli highlights del match – VIDEO Rinnovo Zielinski, ancora nessuna firma: alla finestra un top club FOTO – Insigne e Meret in visita ai bambini dell’Ospedale pediatrico “Bambin Gesù “ Marek Hamsik torna al San Paolo: sarà un festa, c’è la data! La SSC Napoli di sicuro organizzerà qualcosa di ...

SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - CdS Campania titola: 'Lozano riaccende il Napoli' - tuttonapoli : PRIMA PAGINA - CdS Campania titola: 'Lozano riaccende il Napoli' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, a Lozano serve tempo -