Casting per uno spot televisivo da girare a Roma e per spettacoli del circo Moira Orfei

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Sono attualmente aperte le selezioni di attori, attrici e comparse per la realizzazione di unodaprossimamente a. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di ballerini e ballerine per il corpo di ballo del'. UnoPer realizzare lodi un noto marchio di abbigliamento sono attualmente in corso le selezioni di attori, attrici e comparse. Le riprese verranno poi effettuate averso la fine di questo mese di ottobre. In particolare la richiesta è orientata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 50 anni, come comparse, e nei confronti dei seguenti ruoli attoriali, per la copertura dei quali si richiede una rilevante capacità recitativa: una giovane donna tra 20 e 30 anni, dai capelli ricci e con occhi chiari, un uomo e una donna, entrambi di età compresa tra 40 e 50 anni, l'uomo deve avere la barba e ...

iCastingLove : #Casting comparse 18/50 anni di bella presenza per serie tv Netflix #Suburra3 a Roma #iCasting… - fefe95970522 : Ad aprile sarò in Croazia 3 gg per girare un - OttoVola : @lucianonobili @fattoquotidiano A Lucià avete terminato in tempo i casting per le comparse? Tanto puoi fare quello… -