Carlo De Benedetti vuole riprendersi Repubblica e toglierla ai figli | presentata

Carlo De Benedetti presenta un'offerta per l'acquisto del 29 - 9% di Gedi : Carlo De Benedetti ha presentato venerdì 11 ottobre alla Cir Spa, attraverso la sua controllata al 99% SpA Romed, un’offerta di acquisto cash del 29,9% delle azione Gedi Spa (Gruppo Espresso) al prezzo di chiusura di giovedì, e cioè euro 0,25 ad azione. Lo fa sapere all’ Ansa lo stesso Carlo De Benedetti.“Questa mia iniziativa è volta a rilanciare il Gruppo al quale sono stato associato per lunga ...

Carlo De Benedetti assolto in Cassazione per il processo Olivetti-amianto : È definitiva l’assoluzione dell’imprenditore Carlo De Benedetti e di altri 10 manager, tra cui il fratello Franco e Corrado Passera, per le morti e le malattie di ex operai colpiti da mesotelioma, avvenute tra il 2008 e il 2013, e causate da una precedente esposizione all’amianto negli stabilimento della Olivetti.Lo ha deciso la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso della Procura Generale di ...

Carlo De Benedetti - conto in rosso per la crisi : crollo degli utili - ecco le cifre : Anche Carlo De Benedetti risente della crisi. Il difficile 2018 dei mercati finanziari ha pesato anche sulle due società inglesi dell'imprenditore, Pyxis Investment Strategies e Fidelis Alternative Strategies, che investono in fondi hedge, veicoli di private equity e altri strumenti finanziari specu

Otto e mezzo - Carlo De Benedetti dalla Gruber : "Il Pd rischia di più ma il M5s presto sparirà" : "Il Pd rischia di più da questa alleanza, ma è destinato a restare. Invece i 5 Stelle sono destinati a scomparire". Carlo De Benedetti, ospite di Lilli Gruber per la prima puntata di Otto e mezzo su La7, spiega di "non credere nei partiti che non hanno un forte radicamento culturale" e bastona il go

Otto e mezzo - Carlo De Benedetti battezza il Conte-bis : "Renzi deciderò quando farlo morire". Cosa sa : "Il governo durerà fino a che Renzi vuole che duri". Carlo De Benedetti non va per il sottile e ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, per il debutto della nuova stagione del talk di La7, "battezza" senza troppe carezze il Conte bis. Renzi, spiega lo storico editore di Repubblica ed Espresso, "contr

Carlo De Benedetti : "Ero per le elezioni anticipate. Il premio al trasformismo a Conte e alla falsità a Renzi" : “Io non voterei la fiducia a questo governo. Ad agosto è successo di tutto, l’unico che si è comportato in maniera impeccabile, cioè secondo quanto previsto dalla Costituzione, è stato il Presidente Mattarella. Il premio del trasformismo va a Conte, quello della falsità a Renzi. Salvini ha confuso il Viminale con il Quirinale, pensava che tutto dipendesse da lui ma per fortuna non è ...