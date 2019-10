Can Yaman di Bitter Sweet approda a Roma e promette di sorprendere il pubblico italiano

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 13 ottobre 2019)- Ingredienti d'amore si è conclusa su Canale 5 un mese fa ma l'interesse per la serie e per gli attori non si è mai affievolito, specialmente per il bel Can, interprete di Ferit Aslan. L'attore è diventato famoso in Italia proprio grazie alla serie andata in onda in Turchia nel 2017 e trasmessa nel bel paese da giugno a settembre di quest'anno su Canale 5. A seguito del successo della serie che ogni giorno catturava 3 milioni di telespettatori, Canha iniziato ad essere molto amato anche dai fan italiani, specialmente sui social. Quest'estate a Napoli il giovane attore è stato letteralmente assediato da migliaia di fan accorse da ogni parte della penisola dopo aver resosui social la sua vacanza nella città partenopea. Due giorni fa Can è tornato in Italia e un bagno di folla lo ha accolto a Fiumicino. L'attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram ...

