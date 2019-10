Callejon | parla l’agente | “Non parlo con il Napoli dall’estate La cina? Ecco la verità”

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 13 ottobre 2019) Manuel Garcia Quilon, agente di José Maria Callejon, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 parlando del futuro del suo assistito. Ecco quanto dichiarato dall'agente: "Il discorso con il Napoli in merito al rinnovo è fermo all'ultima volta che ci siamo sentiti durante l'estate, da allora non ci sono state novità rilevanti. La Juventus? Nulla di concreto, in questo momento preferiamo non pensarci. Il calciatore è determinato a lavorare duro e conquistare gli obiettivi che si è posto con il Napoli". Queste le dichiarazioni dell'agente di Josè Maria Callejon.

