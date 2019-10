Buffon-Conte | il duello d’onore che prolunga il Derby d’Italia

Buffon a 360° : “Conte? Capisco i tifosi - ma non si deve dimenticare. Sarri è pignolo - senza Psg avrei smesso” : Ospite del Festival dello Sport a Trento, Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport di diversi argomenti. Si inizia dalla Nazionale di Mancini. “Mancini sta lavorando benissimo su ragazzi che hanno un grandissimo talento e ora hanno la convinzione di farlo vedere. È un grandissimo risultato, merito a tutti loro”. Si passa poi a Conte, visto come un traditore dai tifosi juventini. “ Capisco che possa esserci rimasto ...

Juventus - senti Buffon : “Sarri insegna novità dopo 10 anni. Inter? Con Conte è la rivale n°1” : Gianluigi Buffon fa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra le novità di ruolo e le tattiche di Sarri, con l’Inter come rivale numero uno Nella giornata odierna Gigi Buffon ha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in ...