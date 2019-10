Bohemian Rhapsody il campione del box office arriva su Sky Cinema e Now Tv

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 13 ottobre 2019)la storia di Freddie Mercury e dei Queensu Skye Now Tv Quattro premi Oscar, la consacrazione di Rami Malek protagonista di Mr. Robot a stella dele un successo incredibile al Boxsu Skye Now Tv in streaming lunedì 14 ottobre. Gli abbonati Extra già possono trovarlo nella sezione Primissime, inoltre il film oltre che alle 21:15 sarà anche alle 21:45 su SkyDrama e in on demand nella sezione Storie in Musica. “Tutti conoscevano l’aspetto macho, audace e impertinente di Freddie Mercury, ma io non credo che nessuno conoscesse la sua parte più intima e personale. Mi è sempre piaciuto essere sfidato come artista e cerco di collaborare con persone che, ancora più di me, amano le sfide. Mi sono immerso in quello che Mercury era, facendo un anno e mezzo di lezioni di piano, di canto, e con un coach che mi ha ...

ackleseyes : non l’ho mai detto ma ora lo dico: in galleria del telefono ho le foto di ogni singolo outfit indossato da Lucy Boy… - frankleggiero : RT @stopconinomi: Bohemian Rhapsody by Queen FULL HD - stopconinomi : Bohemian Rhapsody by Queen FULL HD -