Bimba vola da giostra al lunapark,morta

Una bambina di 10 anni èdopo essere precipitata da unaa un festival nel New Jersey, Stati Uniti. La tragedia è avvenuta al 'Deerfield Township Harvest Festival' nella contea di Cumberland. Lata via da unachiamata "Estrema" che fa ruotare i passeggeri. La piccola è stata portata d'urgenza in ospedale dov'è stato constatato il decesso. Una inchiesta è stata avviata per scoprire le cause dell'incidente. Laè di proprietà di una famosa società di giochi perfondata nel 1956.(Di domenica 13 ottobre 2019)