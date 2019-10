Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) Tante le partite decise con largo anticipo in questo pomeriggio della quartadi, ma la sola volta in cui il punteggio resta in bilico fino all’ultimo è anche quella in cui si fa la storia. Al Forum di Assago, infatti, per la prima voltaesce vittoriosa dal confronto con, giocando una partita di altissimo valore. Andiamo a vedere tutto il dettaglio dell’accaduto nel pomeriggio, che consegna allaBologna il comando solitario della classifica. UMANA REYER VENEZIA-ACQUA S.BERNARDO CANTU’ 76-46 (23-9, 39-28, 59-35) Tutto facile per la Reyer, che rivolge la propria testa all’Europa (leggere alla voce Tofas Bursa) con un successo di ampie proporzioni contro Cantù. Quattro gli uomini in doppia cifra, con Austin Daye che fa capire da subito che tipo disia realizzando 11 dei primi 23 punti della formazione ...

zazoomblog : Basket Serie A 2019-2020 4a giornata: storica Brindisi espugnata Milano. Virtus Bologna in testa da sola ok Venezia… - OA_Sport : Basket, Serie A 2019-2020, 4a giornata: storica Brindisi, espugnata Milano. Virtus Bologna in testa da sola, ok Ven… - princigallomich : BASKET SERIE A 2 “Al Falcone & Borsellino” si è scritta la storia. E’ la seconda vittoria dell’Allianz Pazienza! -