Basket femminile | Supercoppa Italiana 2019 | Schio vince per l’undicesima volta Battuta

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Schio campione per l’undicesima volta. Battuta in finale Ragusa con il risultato di 61-54 : La Familia Wuber Schio batte la Passalacqua Ragusa e si aggiudica la sua 11esima Supercoppa Italiana di Basket femminile. Il sodalizio vicentino ha dominato il match dall’inizio alla fine, trascinato da Jilian Harmon, Francesca Dotto ed Eva Lisec. Ragusa, invece, paga un inizio lento che le ha condizionato tutta la partita. Schio parte subito forte con tre canestri a testa di Jasmine Keys e Jillian Harmon nei minuti iniziali che le ...

Basket femminile - Supercoppa Italiana 2019 : finale Schio-Ragusa - le tricolori battono Venezia - le siciliane annientano il Geas : Sarà ancora una volta Schio-Ragusa a decidere un trofeo del Basket femminile italiano, in questo caso la Supercoppa. Al PalaRomare della città veneta, infatti, il Famila supera sul filo di lana l’Umana Reyer Venezia, mentre è molto più netto il successo della Passalacqua sul Geas Sesto San Giovanni. FAMILA SCHIO-UMANA REYER Venezia 67-63 (15-13, 34-28, 45-48) Battaglia vera tra Schio e Venezia nella semifinale che chiude il programma al ...

Basket femminile - WNBA 2019 : le Washington Mystics di Elena Delle Donne vincono il primo titolo - Emma Meesseman MVP delle Finals : Si è conclusa in questa notte la stagione della WNBA, che ha occupato tutta l’estate e la prima parte dell’autunno di questo 2019. La decisiva gara-5 delle Finals ha visto emergere vittoriose le Washington Mystics per 89-78 sulle Connecticut Sun, grazie al suo duo stellare Elena delle Donne-Emma Meesseman, 21 e 22 punti rispettivamente. Dopo che la prima è stata nominata MVP della stagione regolare, la belga ha ricevuto l’onore ...

Basket - la Nazionale Italiana femminile torna al lavoro : le convocate del ct Capobianco per il raduno di Montegrotto Terme : Le azzurre tornano al lavoro in vista dell’EuroBasket Women 2021 Qualifiers, che scatteranno il 14 novembre con la sfida contro la Repubblica Ceca A qualche mese di distanza dalla conclusione dell’EuroBasket Women 2019, è tempo di tornare al lavoro per la Nazionale femminile. Il nuovo corso tecnico affidato ad Andrea Capobianco, che già ha allenato le Azzurre dal 2015 al 2017, si inaugura domenica 13 ottobre a Montegrotto Terme ...

Basket femminile : le convocate dell’Italia per il raduno di Montegrotto Terme. Linea giovane per Capobianco - Ress e Masciadri nello staff : Si apre il nuovo corso di coach Andrea Capobianco alla guida della Nazionale femminile, incarico affidatogli per la seconda volta dopo il periodo 2015-2017 contrassegnato dai quarti di finale agli Europei. Sono arrivate, infatti, le convocazioni per il raduno che si svolgerà a Montegrotto Terme, nella zona di Padova, il 13 e 14 ottobre. Questi i nominativi selezionati: Olbis Andrè Futo (’98, 1.86, C, Famila Schio) Beatrice Attura (’94, ...

Basket femminile - le migliori italiane della 2a giornata di Serie A1. Madonna e Nicolodi protagoniste indiscusse : Dopo la seconda giornata di Serie A1, disputata in un anomalo intervallo di ventiquattr’ore tra martedì e ieri, in più di un’occasione le italiane in scena si sono messe in evidenza. Nel match vinto da Empoli su Battipaglia con un netto 79-54, il ruolo principale lo assume Tayara “Tay” Madonna. Brasiliana di nascita, classe ’91, adottata da genitori italiani, protagonista dell’intera trafila delle nazionali ...

Basket femminile - 2a giornata Serie A1 2019-2020 : Schio e Ragusa raggiungono Venezia in vetta. In testa anche San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni : Cinque squadre a punteggio pieno ed in testa alla classifica dopo la seconda giornata della Serie A1 di Basket femminile. Dopo la netta vittoria di Venezia nell’anticipo di ieri contro Palermo, sono arrivate questa sera quelle di Schio e Ragusa. Il Famila ha superato agevolmente l’Iren Fixi Torino per 76-42 al termine di un match che si è deciso nel secondo tempo, con le piemontesi che hanno segnato solo dieci punti. La Passalacqua, ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : Venezia sbanca Palermo nell’anticipo della seconda giornata : Dopo la prima giornata giocata tutte insieme a Chianciano Terme, questo pomeriggio è tornata in scena la massima Serie di Basket femminile italiano con l’anticipo tra Sicily By Car Palermo e Umana Reyer Venezia. Il successo è andato alle lagunari che dopo la qualificazione alla prossima Eurolega e la vittoria all’esordio continuano nel loro ottimo momento di forma. A Palermo non basta il fattore campo per ribaltare il pronostico e ...

Basket femminile - le migliori italiane della prima giornata di Serie A1 2019-2020 : Si è svolta nel weekend al Palasport di Chianciano Terme la diciottesima edizione dell’Opening Day, due giorni in cui tutte le 14 squadre della Serie A1 femminile 2019-2020 sono scese in campo per le sette partite della prima giornata. Questi i risultati. Sabato: Famila Wuber Schio-Use Basket Rosa Empoli 73-57, Umana Reyer Venezia-Iren Fixi Torino 81-64, Allianz Geas Sesto San Giovanni-Sicily By Car Palermo 70-57, Gesam Gas e Luce Le Mura ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - prima giornata : Broni piega la Virtus Bologna - ok San Martino di Lupari e Vigarano : Si è concluso l’Opening Day della Serie A1 di Basket femminile, con le ultime tre partite che si sono giocate a Chianciano Terme, teatro di questo ormai tradizionale appuntamento che apre la stagione. Andiamo a vedere cos’è successo nelle gare disputate fino a pochi minuti fa. SEGAFREDO Virtus Bologna-DELLA FIORE Broni 76-79 Vittoria soffertissima per Broni contro le esordienti V nere, che però dimostrano di avere una squadra che può ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 23 2019 : alla Russia il titolo maschile - al Giappone quello femminile : Si sono conclusi oggi i Mondiali di Basket 3×3 Under 23 maschili e femminili cominciati mercoledì e disputati a Lanzhou, in Cina. La Russia era chiamata a difendere i titoli conquistati l’anno scorso a Xi’an, sempre in Cina. Nel torneo maschile c’è riuscita battendo in finale l’Ucraina per 21-11, mentre nel femminile ha dovuto subire la vendetta del Giappone, sconfitto l’anno scorso per 21-12 e oggi invece vincitore per 19-14. I due bronzi ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : tutto facile per Schio - Venezia e Ragusa. Vince anche Sesto San Giovanni! : Nell’Opening Day a Chianciano Terme della Serie A femminile di Basket 2019-2020 sono andate in scena quattro partite valide come primo turno di stagione regolare. tutto facile per le possibili grandi protagoniste della stagione a partire da Schio, passando per Ragusa fino ad arrivare all’Umana Reyer Venezia, all’esordio ha vinto anche Sesto San Giovanni. Famila Wuber Schio-Use Basket Rosa Empoli 73-57 La resistenza delle ...

Basket femminile - 1a giornata Serie A1 2019-2020 : si comincia con la 18a edizione dell’Opening Day : Per il diciottesimo anno la stagione del Basket femminile riparte con l’Opening Day. In due giorni a Chianciano Terme scendono in campo le quattordici squadre che daranno vita a questa nuova stagione di Serie A1. Ad aprire l’Opening Day 2019 saranno le campionesse in carica del Famila Schio, che se la vedranno con l’Use Scotti Empoli alle ore 14.00 di sabato. Una partita che vede ovviamente favorite le venete, che si sono rinforzate ...

Basket femminile - Serie A 2019-2020 : i roster delle 14 squadre partecipanti. Ragusa e Venezia alla caccia di Schio : Sta per iniziare, con l’opening day di Chianciano Terme che riunirà le 14 squadre tra sabato e domenica, il campionato di Serie A1 femminile 2019-2020. Andiamo a scoprire chi cercherà di togliere il titolo al Famila Schio e le migliori giocatrici in scena per questa stagione. FAMILA WUBER Schio Per le detentrici del tricolore pochi reali cambiamenti. In entrata ci sono Jasmine Keys da San Martino di Lupari, Sabrina Cinili e Jillian Harmon ...