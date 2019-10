Barga | ho visitato uno dei borghi più belli d’Italia Da qui Pascoli sentiva i rintocchi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Quello che più colpisce della casa di Giovannia Castelvecchio è lo stato di conservazione. La prima impressione è che il tempo si sia fermato al 1953, anno in cui morì Maria, la sorella che più di tutti si prese cura del poeta, amandolo come un figlio. Varcata la soglia si scopre che tra quelle mura le lancette degli orologi si sono arrestate per sempre molto prima, nel 1912, anno della scomparsa di. Da allora Mariù, animo da suora di clausura ma polso ferreo quando si parlava di proteggere la memoria del fratello, non toccò quasi più nulla: gli utensili per fare i passatelli romagnoli, i libri, le bottiglie di Strega sono tutti al loro posto. Anche il camino non fu più acceso, per non disturbare le api che, ai tempi in cuiscriveva Il fanciullino, ci avevano fatto l’alveare. Ancora oggi sono lì e ronzano tra i cespugli di un placido giardino ...

