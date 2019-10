Bambino di tre anni vuole un giocattolo e cade nella macchina che distribuisce peluche

Bambino di 3 anni investito mentre attraversa la strada con la mamma : L'incidente è avvenuto in viale Jenner a Milano. Il piccolo ha riportato un trauma cranico ed è in gravi condizioni...

Milano : Bambino di tre anni investito da furgone in viale Jenner - grave : Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Un bambino di tre anni è stato investito intorno alle 15.50 in viale Jenner a Milano da un furgoncino. Il piccolo, insieme alla mamma negli attimi prima dell’incidente, ha riportato un trauma cranico ed è in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. L'articolo Milano: bambino di tre anni investito da furgone in viale Jenner, grave sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dimenticato in auto per oltre 5 ore - Bambino di 2 anni muore a Catania : Un bambino di due anni è morto a Catania dopo essere rimasto per oltre cinque ore in un’auto parcheggiata sotto il sole. Il padre aveva Dimenticato di lasciare il piccolo all’asilo. Quando la madre è andata a prendere il bimbo all’istituto, non l’ha trovato e ha telefonato al marito. A quel punto l’uomo, un 43enne dipendente amministrativo dell'università, è corso in macchina e ha trovato il figlio esanime. Dopo la corsa al Policlinico, i medici ...

Nick Carter dei Backstreet Boys chiede e ottiene un ordine restrittivo nei confronti del fratello Aaron : “Ha minacciato di uccidere mia moglie incinta e il Bambino” : Il leader dei Backstreet Boys, Nick Carter, ha chiesto e ottenuto un ordine restrittivo nei confronti del fratello minore Aaron, che ha recentemente rivelato di “soffrire di sdoppiamento della personalità, schizofrenia, attacchi di ansia acuta, tutte malattie maniaco-depressive”, perché – dice – ha minacciato di “uccidere mia moglie incinta e il nascituro”. È stato lo stesso Nick Carter a rivelarlo su Twitter: ...

Donna partorisce nella toilette di un treno e il Bambino scivola sulle rotaie : Una vicenda assurda, per fortuna, con un lieto fine. Una Donna , In India , in stato interessante ha partorito nella toilette del un treno sul quale stava viaggiando. Infatti, la Donna che era al termine della gravidanza, ha iniziato a sentire i dolori del parto mentre era sul treno e non ha potuto fare altro che andare in bagno e partorire. Ma il bambino, appena uscito, è scivolato nel bagno finendo sulle rotaie. La Donna, è uscita dal bagno ...

Elisabetta Gregoraci - il figlio in sala operatoria : "Mentre ti aspetto - riguardo tue foto da Bambino" : La showgirl racconta su Instagram l'appresione per l'intervento di Natha Falco, 8 anni, nato dall'amore per Flavio Briatore

Il papà mentre guida si sente male - il Bambino di sei anni prende il volante e mette in salvo la famiglia : Una vicenda incredibile accaduta in Nebraska dove un uomo era alla guida della propria auto, una Chevrolet quando, all’improvviso, ha accusato un malore. Il figlio, un bambino di sei anni, incredibilmente è stato in grado di prendere il volante e sterzare evitando un impatto che, certamente, sarebbe stato mortale. A bordo viaggiava anche il bambino più piccolo di tre anni. Il bambino ha poi detto: «Ho cercato di non andare a sbattere, ...

Bambino di tre anni è in macchina con la mamma e poi all’improvviso accade una cosa inspiegabile e sconvolgente : Una mamma era in macchina con il suo Bambino di te anni che occupava il sedile posteriore. Ad un certo punto la donna ha fermato la macchina per guardare la vetrina di un negozio. Dopo pochi minuti ha ripreso a viaggiare e ha guardato dietro per vedere se il suo Bambino stesse bene. Ed è a quel punto che ha visto una scena terribile. Il Bambino che voleva guardare fuori dal finestrino era rimasto con la testa incastrata e il finestrino che ...

Giovane mamma fa l’ecografia del suo primo Bambino - quello che rivela la diapositiva è sconvolgente - la ragazza inizia a tremare e poi scoppia a piangere : Una ragazza di appena 21 anni stava per diventare mamma e si è sottoposta ad una ecografia per controllare che il suo bambino stesse bene. La ragazza, Jade Hornsby , inglese, ha ricevuto dal medico la scansione dell’ecografia e l’ha vista. Appena ha guardato si è accorta di qualcosa di sconvolgente: la fotografa mostrava un uomo di profilo che baciava la sua bambina. La ragazza ha dichiarato così al Mirror: “Quella è la faccia di mio ...

Dimesso dall'ospedale Bambino di tre anni muore poco dopo : La tragedia a Valli del Pasubio, Vicenza: il pm ha disposto l’autopsia e sequestrato le cartelle cliniche. Indagato un medico per omicidio colposo. I genitori lo avevano portato in ospedale per forti dolori alla pancia, ma i medici lo avevano Dimesso qualche ora dopo: passate alcune ore, però, si è sentito ancora male ed è morto appena arrivato al pronto soccorso.\\ Il dramma a Valli del Pasubio, in provincia di Vicenza, dove a ...