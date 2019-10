Atletica | Chicago Marathon 2019 | trionfo e record mondiale di Kosgei! Delude Mo Farah

Fonte : oasport

(Di domenica 13 ottobre 2019) Giornata storica a! Immensa Brigid Kosgei che domina la gara femminile, bissando il successo ottenuto nella edizione 2018, vincendo in 2h14’04’’ e frantumando così ildi disciplina appartenente alla britannica Paola Radcliffe di 2h15’25’’. Continua ild’oro per il kenyano Cherono che, dopo aver vinto la maratona di Boston, trionfa anche ain 2h05’45’’.invece il runner europeo, tra i favoriti del pre-gara, Mo. Sì è disputata la 42esima edizione della maratona “etichetta d’oro” di, annoverata fra le sei Abbott WorldMajor. Come sempre sono stati decine di migliaia gli iscritti, a caccia di punti importanti per scalare il ranking. In campo maschile a trionfare, in una gara davvero spettacolare e dall’esito incerto fino al traguardo, è stato appunto il kenyano Lawrence Cherono con un crono di 2h05’45’’, ...

