Ascolti TV | Sabato 12 ottobre 2019 La Nazionale trionfa con il 32 5% Adaline

Fonte : davidemaggio

(Di domenica 13 ottobre 2019) Jorginho e Marco Verratti (da Facebook) Su Rai1 Italia-Grecia ha conquistato 7.142.000 spettatori pari al 32.5% di share. Su Canale 5– L’Eterna Giovinezza ha raccolto davanti al video 2.208.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.466.000 spettatori pari al 6.5% di share e FBI è stato seguito da 1.369.000 spettatori (6.3%). Su Italia 1 La Peggior settimana della mia Vita ha intrattenuto 1.311.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video 1.364.000 spettatori pari ad uno share dell’8.1% (presentazione al 5.3% con 1.167.000 spettatori). Su Rete4 Don Camillo Monsignore ma non Troppo totalizza un a.m. di 1.112.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 348.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Nel Cuore della Tempesta ha raccolto 197.000 spettatori con l’1.1%. Su Nove ...

