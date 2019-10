Anticipazioni U&D 14 ottobre | Riccardo deluso da Ida | ' Mi aspettavo qualcos' altro'

U&D Anticipazioni trono over : la Platano afferma di non amare più Guarnieri : È stata registrata ieri, 11 ottobre, una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni divulgate dal portale Isa e Chia si apprende che, come di consueto, si è partiti da Gemma Galgani e dalla sua frequentazione con Jean Pierre. Entrambi si sono concessi una passeggiata per le strade di Roma, durante la quale si sono anche scambiati un bacio a stampo. Il loro idillio, però, è stato rovinato dalla presentazione di una ...

U&D - Anticipazioni trono classico : Giulia bacia Daniele : È entrata nel vivo l'avventura dei tre tronisti di Uomini e Donne. Tra esterne e confronti anche accesi in studio, stanno pian piano nascendo le prime simpatie o, meglio, le prime scintille. Stando alle anticipazioni apparse sul web a proposito della puntata che è stata registrata in questi giorni e che andrà in onda la settimana prossima, protagonista assoluta sarà Giulia Quattrociocche. Per iniziare, Maria De Filippi, farà vedere l'esterna di ...

Anticipazioni U&D - Riccardo se ne va in lacrime : la Platano chiude definitivamente con lui : I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e le Anticipazioni della nuova registrazione del trono over rivelano che ci sono state delle novità importanti che hanno riguardato la coppia composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Da quando è iniziata questa nuova edizione del programma di Maria De Filippi i due hanno tentato di riavvicinarsi in tutti i modi senza però riuscirci per davvero. Riccardo ha addirittura scritto una lettera ...

Anticipazioni U&D - 11 ottobre : Ida dice di non amare più Riccardo - lui va via piangendo : Inaspettato risvolto nella storia d'amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Durante la registrazione di Uomini e Donne dell'11 ottobre la bresciana ha spiazzato tutti quando ha detto di non essere più innamorata dell'ex. Le Anticipazioni de "Il Vicolo delle News" informano i telespettatori che il pugliese ha lasciato lo studio piangendo mentre la parrucchiera ha confessato di sentire ancora Armando Incarnato. Il dietrofront di Ida: non è più ...

Anticipazioni Temptation - U&D Magazine : 'Un punto di svolta attende Serena e Pago' : La scorsa puntata di Temptation Island vip si è conclusa nel bel mezzo del falò tra Serena Enardu e Pago. Un confronto davvero molto acceso durante il quale, i due hanno messo in discussione la loro storia d'amore che dura da ben sette anni. La seconda parte del falò andrà in onda lunedì 14 ottobre in prima serata durante l'ultima puntata del programma. Nella prima parte del confronto che è stato anche molto intenso e profondo, Serena Enardu e ...

Anticipazioni U&D del 10 ottobre : l'addio di Sara Tozzi che lascia il trono : Giovedì 10 ottobre andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, il popolare dating show di Maria De Filippi che tornerà a dare spazio ai tronisti di questa edizione, pronti a mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella. Le Anticipazioni sul programma della De Filippi rivelano che l'appuntamento di domani pomeriggio sarà particolarmente atteso dal pubblico, dato che assisteremo all'addio clamoroso e al ...

Anticipazioni U&D - Riccardo ritorna da Ida con una lettera d'amore : lei si commuove : Tra Riccardo e Ida, la coppia nata a Uomini e donne trono over, non sarebbe finita del tutto. Gli spoiler che arrivano dall'ultima registrazione del programma di Maria De Filippi rivelano che il cavaliere ha deciso di non stare a guardare la nascita della nuova coppia composta da Ida e Armando ed è intervenuto in prima persona affinché potesse nuovamente conquistare il cuore della sua ormai ex fidanzata. E i colpi di scena non sono mancati: ...

U&D - Anticipazioni Over 7 ottobre : 'due di picche' di JeanPierre a Gemma : Oggi 7 ottobre, a partire dalle 14:45 su Canale 5 andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over. Quanto verrà trasmesso fa riferimento alla registrazione dello scorso 24 settembre e dove, stando alle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', vedremo che Gemma dovrà fare i conti con il rifiuto di JeanPierre, che confesserà di vederla solo con un'amica. Un duro colpo per la Galgani, la quale ...

Anticipazioni U&D del 4 ottobre : Javier smascherato da una segnalazione e mandato via : Nuovi colpi di scena ci saranno nel corso della prossima puntata di Uomini e donne che vedremo in onda domani, venerdì 4 ottobre su Canale 5. Le Anticipazioni ufficiali sul programma condotto da Maria De Filippi rivelano che andrà in onda la seconda parte della nuova registrazione dedicata al trono classico, la quale si preannuncia ricca di sorprese. In particolar modo, dagli spoiler pubblicati sulla pagina Instagram di U&D, apprendiamo che ...

U&D - Anticipazioni Over : Guarnieri scrive una lettera alla Platano e confessa di amarla : Una nuova registrazione del trono Over di Uomini e donne è avvenuta lo scorso 1° ottobre, dove non sono mancati i colpi di scena. Stando a quanto riportano le anticipazioni pubblicate dal sito "Il Vicolo delle news", in studio si è creato il caos dopo la lettura da parte di Riccardo Guarnieri di una lettera in cui confessa i suoi sentimenti alla ex Ida Platano. Le parole d'amore del tarantino, nei confronti della ex compagna, hanno fatto ...

Anticipazioni Trono Classico U&D del 3 ottobre : Maria critica i 'leoni da tastiera' : Dopo tre puntate dedicate al Trono Over, oggi 3 ottobre Canale 5 passerà la parola al Trono Classico di Uomini e donne con le vicende dei tronisti Sara, Giulia, Alessandro e Giulio. L'occasione sarà perfetta anche per accogliere in studio due coppie di Temptation Island Vip 2, uscite dopo poche puntate. Insieme alla conduttrice Alessia Marcuzzi, ci saranno Damiano Coccia 'Er Faina' con la fidanzata Sharon Macrì, oltre che Ciro Petrone con la sua ...

Anticipazioni U&D - registrazione del 2 ottobre : da Temptation Island ospiti Anna e Stefano : Si è tenuta ieri 2 ottobre una nuova registrazione di Uomini e donne dedicata al Trono Classico. Ci si aspettava la presentazione della sostituta di Sara Tozzi, che la scorsa settimana aveva deciso di abbandonare il trono, ma non è arrivata alcuna novità in tal senso: il pubblico presente in studio è rimasto deluso. Insieme alle vicende dei tre tronisti, con le loro nuove esterne, la puntata ha sancito la partecipazione di Anna Pettinelli e ...

Anticipazioni U&D - Riccardo si dichiara a Ida : 'Sei la donna più importante per me' : Dopo quasi un anno di tira e molla, Riccardo Guarnieri e Ida Platano forse hanno trovato un punto d'incontro. Come riportano le Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata ieri (1 ottobre), il cavaliere del Trono Over ha confessato all'ex fidanzata di amarla ancora e di voler ricostruire il loro rapporto. La bresciana, inizialmente incerta se dare o meno una seconda chance allo storico compagno, si è sciolta in un pianto quando ...

Anticipazioni U&D - Riccardo spiazza Ida con una lettera d'amore : 'Ti amo ancora' : Arrivano nuove Anticipazioni dal mondo di Uomini e donne trono over, di cui ieri pomeriggio è stata registrata una nuova scoppiettante puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. I protagonisti di questo nuovo appuntamento saranno Ida e Riccardo, una delle coppie più discusse di questa nuova stagione del programma sentimentale di Maria De Filippi, i quali si troveranno ad affrontare un nuovo momento che metterà alla prova il loro ...