Ankara avanza nel Rojava | oltre 130 mila gli sfollati fuggiti dalle loro case Famiglie

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 13 ottobre 2019) Sono gia' 130glidall'inizio delle operazioni militari della Turchia nella, l'amministrazione curda nel nord-est della Siria, ma potrebbero diventare 400. L'allarme arriva dall'Onu, al quinto giorno dell'offensiva militare di. Intanto le operazioni sul terreno proseguono. Dopo aver conquistato la strategica citta' di Ras Al-Ayn ieri, l'artiglieria turca ha spianato la strada ai miliziani dell'Els (l'Esercito libero siriano), che ora combattono alle porte di Tel Abyad, un altro dei centri dell'area interessata dall'intervento e uno degli obiettivi diin questi primi giorni dell'offensiva. Secondo l'ultimo comunicato del ministero della difesa, esercito turco ed Els al momento controllano 22 centri abitati, 17 dei quali in prossimita' di Tel Abyad e cinque nella provincia di Ras Ayn.Ed e' proprio da Tel Abyad che ...

