Amici | il video che smaschera Alberto Urso | Preparati | la minaccia a

Amici - Alberto e Valentina : lei si “vendica” con un video divertente in palestra : Alberto e Valentina, il “video della vendetta”: la risposta della ballerina al cantante di Amici di Maria De Filippi Alberto Urso e Valentina Vernia continuano a stare insieme e a divertire i loro fan attraverso alcune Instagram stories. Non intendono parlare di gossip o di particolari episodi avvenuti nella loro vita, ma vogliono solo punzecchiarsi […] L'articolo Amici, Alberto e Valentina: lei si “vendica” con un ...

Maria De Filippi torna ad Amici Celebrities per salvare la baracca (VIDEO) : Che Amici Celebrities non sarebbe stata la trasmissione dell'anno in fatto di contenuti, idee e ascolti lo si era capito da subito. Tuttavia, se nella collocazione del sabato sera, con Maria De Filippi alla guida, aveva retto, pur uscendo sconfitta nel duello diretto con Ulisse di Alberto Angela, il debutto di Michelle Hunziker al mercoledì ha fatto segnare un drastico calo di ascolti, perdendo oltre 4 punti di share rispetto alla precedente ...

Amici Celebrities l’eliminato della quarta puntata del 9 ottobre (VIDEO) : Amici Celebrities eliminato di mercoledì 9 ottobre. Francesca Manzini è la settima eliminata della prima edizione (VIDEO) Ieri è andata in onda una nuova puntata di Amici Celebrities, la quarta, e oltre al nuovo giorno, c’era anche una nuova conduttrice: Michelle Hunziker che ha raccolto il testimone da Maria De Filippi. Nella puntata di ieri, che ha visto il ripescaggio di Ciro Ferrara, è stata eliminata Francesca Manzini della squadra ...

Amici Celebrities : Filippo Bisciglia si commuove cantando “Portami a ballare” (VIDEO) : Amici Celebrities mercoledì 9 ottobre. Il video di Filippo Bisciglia che si commuove cantando “Portami a Ballare” di Luca Barbarossa (VIDEO) Ieri è andata in onda una nuova puntata di Amici Celebrities, la quarta, e oltre al nuovo giorno (da sabato parte Tu Si Que Vales), c’era anche una nuova conduttrice: Michelle Hunziker che ha raccolto il testimone da Maria De Filippi, da sabato impegnata a Tu Si Que Vales. Nella puntata di ...

Amici Celebrities : il monologo di Andrea Pucci nella puntata del 9 ottobre (VIDEO) : Amici Celebrities mercoledì 9 ottobre. Il video di Andrea Pucci ospite. “In realtà sono qui perchè ho una mamma che vuole partecipare a uomini e donne over…” (VIDEO) Nuovo giorno e nuova conduttrice per la versione vip di Amici, Amici Celebrities, andato in onda ieri, mercoledì 9 ottobre, su Canale 5, puntata che ha vist il debutto di Michelle Hunziker alla conduzione dopo che Maria De Filippi le ha lasciato le redini, sabato ...

Amici Celebrities - Scarpati a Filiberto : "Mettici il cervello la prossima volta" - ma la frase sparisce nel montaggio (VIDEO) : Stando alle anticipazioni (non smentite) diffuse dal sito Il vicolo delle news e riportate da Blogo nelle scorse ore, durante la registrazione (avvenuta ieri a Roma) della puntata di Amici Celebrities trasmessa stasera da Canale 5 (LIVE SU BLOGO), Giulio Scarpati, in veste di quarto giudice, avrebbe suggerito a Emanuele Filiberto di "metterci il cervello la prossima volta".La scena (il video è in apertura di post) del botta e risposta piccato, ...

MASSIMO LOPEZ A DOMENICA LIVE/ Video : "Anna Marchesini? La nostra Amicizia era...' : MASSIMO LOPEZ ripercorre a DOMENICA LIVE la sua amicizia con Anna Marchesini. Il loro rapporto all'interno del Trio era infatti...

Amici Celebrities : il monologo di Andrea Pucci nella puntata del 5 ottobre (VIDEO) : Amici Celebrities sabato 5 ottobre. Il video di Andrea Pucci ospite. “In realtà sono qui perchè ho una mamma che vuole partecipare a uomini e donne over…” (VIDEO) Come ormai avete notato, il nuovo programma Amici Celebrities, in onda ogni sabato su Canale 5, e condotto da Maria De Filippi (per ora), non ha un comico fisso ogni puntata, come era Amici con Pio e Amedeo in primavera. Ieri, sabato 5 ottobre, era presente Andrea ...

Amici - Alberto Urso e quel clamoroso video : "Piango per la disperazione" - chi ha 'distrutto' : Continua a stupire Alberto Urso, vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, su Canale 5. Dopo la toccante dedica a Giordana Angi, infatti, ha divertito i suoi followers diffondendo una esibizione della sua fidanzata, Valentina Vernia, che viene mostrata mentre si misura con In the

La sigla di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro per Maledetti Amici Miei - nuovo show di Giovanni Veronesi su Rai2 (video) : Mentre lavora col resto della band al nuovo album di inediti atteso per il prossimo anno, il successore di Amore Che Torni, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ha inciso anche la sigla di coda di Maledetti Amici Miei, il nuovo show del regista Giovanni Veronesi in onda su Rai2 in prima serata da giovedì 3 ottobre. Ospite della prima puntata insieme a Carlo Verdone, Sangiorgi ha scritto ed interpretato la canzone che fa da sigla finale allo ...

Gianluigi Nuzzi - nuovo libro contro Vaticano/ Video "i falsi Amici di Papa Francesco" : Gianluigi Nuzzi, nuovo libro contro il Vaticano in uscita: Video anticipazioni, 'i falsi amici di Papa Francesco sono i nuovi mercanti nel tempio'

Le Iene - un video toccante : tutti gli Amici della tv si ritrovano e raggiungono Nadia Toffa : Un video toccante. Un momento di televisione che si annuncia unico ed emozionante, ovviamente triste ma girato con un tocco di leggerezza. Da Cattelan a Bertolino, dalla Marcuzzi alla Blasi, tutti coloro che sono stati "Iena" si riuniscono per ricordare Nadia Toffa. La conduttrice è morta lo scorso

Amici Celebrities - Maria De Filippi e Filippo Bisciglia - la polemica (video) : La discussione tra la padrona di casa e il conduttore romano, durante la seconda puntata del talent show versione Vip.

"Voglio salutare gli Amici. Cerco di ritardare la mia morte" - l'ultimo video di Nadia Toffa a Le Iene : Era dicembre 2018. Nadia Toffa sapeva che le restava poco da vivere, che la malattia la stata portando via, nonostante lei lottasse per affrontara. Prima di andarsene ha scelto di salutare i suoi amici con un video. Ha mandato un messaggio a Giorgio Romiti, l’autore che più spesso lavorava con lei, gli ha chiesto di andare a casa sua con la telecamera. E ha iniziato a parlare ai suoi amici.Il filmato è lungo 20 minuti e il 1 ...