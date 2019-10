Amici | Alberto e Valentina | lei si “vendica” con un video divertente in palestra

“Ulisse” di Alberto Angela batte (ancora una volta) Amici Celebrities di Maria De Filippi : i DATI auditel : Ancora un successo per “Ulisse – il piacere della scoperta“, il programma di e con Alberto Angela, in onda ieri su Rai1, con 3 milioni e 821 mila telespettatori pari al 19.7% di share. Così il programma scientifico torna a vincere su ‘Amici Celebrities’, nell’ultimo confronto diretto tra le due trasmissioni, dato che dalla prossima settimana il programma di Canale 5 si sposterà al mercoledì. Ma ieri, nel ...

Anticipazioni Amici Celebrities : Alberto Urso sostituito da Annalisa : Alberto Urso assente ad Amici Celebrities: sostituito da Annalisa Scarrone Il vincitore della diciottesima edizione di Amici, Alberto Urso, continua a stupire i suoi fan e i telespettatori del talent di Maria De Filippi. Diventato coach della Squadra Blu, nella puntata in onda sabato 5 ottobre i telespettatori vedranno Alberto Urso assente ad Amici Celebrities. Il cantante è impegnato in una delle sue tappe del Tour in giro per l’Italia. ...

Amici Celebrities - stop ospitata di Alberto in Rai : Maria De Filippi ha reagito così : Alberto Urso, ospitata bloccata in Rai: il motivo che ha bloccato l’arrivo del coach di Amici Celebrities Ormai è cosa nota che Alberto Urso avrebbe dovuto prender parte come ospite a Domenica In ma che tutto è andato in fumo probabilmente per via delle ultime vicende che hanno coinvolto Milly Carlucci, Ballando con le stelle […] L'articolo Amici Celebrities, stop ospitata di Alberto in Rai: Maria De Filippi ha reagito così proviene ...

Amici - Alberto Urso confessa a Libero : "Qual è il mio nuovo sogno" - il tenore vola altissimo : Alberto Urso dopo aver vinto l'ultima edizione di Amici è uno dei tutor del nuovo programma di Maria De Filippi: Amici Celebrities. A soli 22 anni la sua carriera di cantante sta spiccando il volo. Domenica scorsa da Roma è partito il suo tour Solo Live. È un tenore che ama cantare ogni genere music

Amici Celebrities - le parole sconvolgenti di Alberto Urso : "Cos'è per me questo programma". E Giordana Angi... : Alberto Urso, il vincitore, e Giordana Angi. Due tra i volti più amati dell'ultima edizione di Amici, il talent-show di Maria De Filippi. I due, per inciso, durante la trasmissione sono diventati molto Amici, e ora lavorano fianco a fianco nella versione vip del programma, Amici Celebrities, in vest

Alberto Urso sul vincitore di Amici Celebrities : “Sarà sorprendente” : Amici Celebrities, Alberto Urso: “Vincerà chi ha più passione” Alberto Urso, dal momento in cui ha vinto la diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi, si è tolto diverse soddisfazioni. E a distanza di mesi da quel lieto evento, ecco tornare in quello stesso studio per ricoprire il ruolo di coach della Squadra Blu di Amici Celebrities. Proprio sul talent, il ragazzo pare avere già le idee chiare sull’identikit del ...

Alberto Urso di Amici : boom di like per la foto del bacio a Maria De Filippi : Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici, è da poco tornato nella scuola più famosa della tv ma in veste di coach. Il giovane tenore è infatti stato scelto da Maria De Filippi come coach di una delle due squadre di vip che si sfidano ad Amici Celebrities. Alberto nella squadra blu, Giordana Angi, altra ex protagonista dell’ultima edizione del talent di Maria, in quella bianca.\\ Ogni sabato sera i due team si sfidano sul palco e nel corso della ...