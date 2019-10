Alleanze alle Regionali | Grillo gela Di Maio | «Stop piagnistei»

Di Maio lancia M5S 2.0 - riforme e nodo Alleanze sullo sfondo. Conte acclamato a festa 5 Stelle : Il Movimento 5 Stelle ha cambiato la politica dell'Italia ora, al governo, e' pronto a cambiare il Paese. Luigi Di Maio sale sul palco dell'Arena Flegrea dopo un bagno di folla in mezzo agli attivisti, fra selfie e strette di mano per 'salutare' i dieci anni compiuti dal Movimento 5 Stelle. Il capo politico pentastellato annuncia una nuova organizzazione, "di 80-90 persone" che gestisca a livello Regionale e nazionale il M5S e una nuova stagione ...

Pd-M5s - su Alleanze la base dem è in subbuglio ma dirigenti con Zingaretti : Promosso dai dirigenti, bocciato sui social network: l'idea di Nicola Zingaretti di aprire ad alleanze strutturali con il Movimento 5 Stelle ha riacceso gli animi in un partito che, dopo il varo del governo e la scissione renziana, sta faticosamente ritrovando una sua unita'. "Il M5S, che fino a ieri definiva il Pd come un nemico, diventerebbe quindi una stampella per rifare il vecchio ulivo prodiano degli anni'90. Il M5S e' la piu' grande ...

Alleanze - Di Maio gela Zingaretti"Patti non all'ordine del giorno" : Casaleggio apre la kermesse M5s: "Pd? Spero in un'alleanza più solida di quella con la Lega". I dissidenti: "Ci siamo montati la testa, tutti vogliono fare i ministri". E Di Maio: "Nuova gestione collegiale con 70-80 persone" Segui su affaritaliani.it

Orlando (PD) : "Sul taglio dei parlamentari nessuno scambio. Alleanze con M5S probabili in Emilia Romagna e Calabria" : Questa mattina Andrea Orlando, vicesegretario del PD ed ex ministro della Giustizia, è stato ospite ad Agorà su Raitre e ha parlato del taglio dei parlamentari che avuto ieri il via libera definitivo anche con il voto dei Dem che nelle precedenti votazioni erano stati sempre contrari. Orlando ha specificato:"Non c'è stato uno scambio con un'altra misura, non penso che una maggioranza possa andare avanti con gli scambi"E ha aggiunto:"Ora serve ...

M5s - Lombardi : “Nello streaming del 2013 con Bersani non eravamo pronti a fare Alleanze”. E annuncia nuovo direttorio di 12 persone : “Nel 2013, quando ci fu il famoso streaming con Bersani, noi semplicemente tenemmo il punto coerentemente con quello che avevamo detto in campagna elettorale, e cioè che non avremmo fatto alleanze con nessuno. La storia dirà che in quel momento è stato meglio così, perché non eravamo assolutamente pronti e soprattutto avevamo preso un impegno diverso“. Sono le parole della consigliera regionale del M5s, Roberta Lombardi, ospite di ...

Umbria : Ascani - ‘no automatismo Alleanze M5S-Pd - temo sommatoria a freddo : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “L’alleanza coi Cinque stelle, realizzatasi a Roma in circostanze burrascose e complesse, può ovviamente essere replicata laddove si individuino convergenze programmatiche e di visione. Ma non può diventare un automatismo perché diversi restano sensibilità, valori e idee. Siamo diversi e non possiamo improvvisamente fingerci uguali. Nessuno lo capirebbe”. Lo scrive in un lungo post su ...

"Con il Pd Alleanze anche oltre le Regionali" : Il governo ha ottime chance di arrivare a fine legislatura e l’asse con il Pd può svilupparsi, senza contemplare però una fusione tra le due compagini. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera il Ministro per lo Sport e i Giovani Vincenzo Spadafora, che ha lavorato nel M5s all’alleanza con il Partito Democratico.Se la legislatura non durasse “regaleremmo il Paese a una destra populista e dannosa. In ...

M5S e patto civico per l’Umbria - sì da Rousseau : il 60 - 9% apre alle Alleanze. E spunta l'ipotesi Di Maolo : Il no ad accordi con il Pd, o altri, si è fermato al 39,1%. Esultano i vertici del Movimento. Di Maio: «Si apre una nuova era». E Zingaretti si dice fiducioso: «Ci sono le condizioni»

Le Alleanze sbagliate tra Pd e M5s : La proposta avanzata dai 5 stelle di partecipare alle elezioni regionali (ora dell’Umbria, ma evidentemente si tratta di un’ipotesi estendibile) con una lista civica appoggiata “da chi vuole” è la risposta alla richiesta fatta un po’ incautamente dal Pd di estendere l’alleanza nazionale anche ai liv

Regionali - M5S apre alle Alleanze Di Maio : "Patto civico per l'Umbria" : In vista delle elezioni Regionali dell'Ubria del 27 ottobre, Luigi Di Maio propone un patto civico fra forze politche di buon senso, senza poltrone e immediatamente Pd e Leu aprono. In una lettera al giornale La Nazione, il leader dei Cinque Stelle Luigi chiede alle altre forze disponibili come potrebbe essere il Pd di correre "con il proprio simbolo in sostegno di un presidente civico e con un programma ...

Di Maio apre alle Alleanze in Umbria : "Serve un patto civico" : Come riuscire ad allearsi senza allearsi per davvero? Luigi Di Maio sembra aver individuato la soluzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha infatti lanciato una proposta, strizzando così l'occhio al Partito Democratico che giorni fa aveva aperto alla possibilità di un'alleanza elettorale proprio con i 5 Stelle in vista delle elezioni regionali. Il 27 ottobre si vota in Umbria e Di Maio ha lanciato la sua controproposta al Partito ...

Luigi Di Maio : Col Pd "esperimento entusiasmante - ma Alleanze non in agenda" : Insieme al Governo nazionale per quello che definisce un “esperimento entusiasmante”, ma “oggi” nessuna alleanza a livello locale. Luigi Di Maio spegne le diverse voci che dal Pd si stanno spendendo per una partnership allargata con il Movimento 5 stelle.“Credo che questo esperimento a livello nazionale per questo governo sia entusiasmante non perché si sono messi insieme Pd e M5S, ma perché abbiamo ...