Allarme droghe sintetiche in Italia | il canale preferenziale di vendita è il web

(Di domenica 13 ottobre 2019) Salgono a 7 i ricoveri urgenti in pronto soccorso per avvelenamento datra Udine, Bergamo e Piacenza anche se fortunatamente non si registrano al momento vittime. Si tratta di sostanze psicoattive derivanti da farmaci anestetici ritirati dal mercato già molti anni fa per i loro effetti allucinogeni e che sono ritornati prepotentemente nelle piazze di spaccio, grazie soprattutto alla possibilità di acquistarli via telematica tramite il cosiddetto 'deep web'. Si tratta di pagine internet non indicizzate dai motori di ricerca come Google, dove possono essere compratedi qualsiasi entità in totale anonimato. I pagamenti vengono effettuati per lo più con le nuove cripto valute i cui dati di tracciamento delle transazioni di acquisto sono impossibili da individuare. Così il pacco arriva in totale anonimato a casa degli acquirenti o in fermo posta con il contenuto al ...

