Al Rally 2 Valli Ciuffi-Gonella e Peugeot 208 campioni con una gara d’anticipo

Italiano Rally - Andrea Crugnola vince il 37 Due Valli : Vittoria in casa per il pilota varesino Andrea Crugnola e il suo navigatore Pietro Ometto. L'equipaggio ha vinto il 37 Rally Due Valli a bordo della loro Volkswagen Polo R5, precedendo la Ford Fiesta R5 del duo Campedelli - Canton e la Skoda Fabia R5 di Basso - Granai.Dominio assoluto. Non poteva esserci vittoria migliore per Crugnola, che ha letteralmente dominato questa edizione del Due Valli, il cui risultato contribuisce a rimescolare ancora ...