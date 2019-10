Agenti uccisi a Trieste | che problema c’è a chiedere risposte certe alle autorità?

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 ottobre 2019) Chef Rubio nella polemica recente che lo ha riguardato non ha ragione, ma ragione da vendere. Anzi: le sue parole sulla tragedia disono le poche sensate lette in un fiume di slogan e ipocrisie. Come è stato possibile che due sospetti in stato di fermo riuscissero a mettere a ferro e fuoco una questura? La vicenda è stata molto probabilmente una disgrazia legata, standoricostruzioni, a una serie di sfortunate coincidenze, ma in primis dovranno accertare lecompetenti se e quanto può aver pesato la negligenza di chi avrebbe dovuto vigilare sui due sospetti. Se gliabbiano messo in atto in maniera rigorosa tutte le procedure non è dato sapere al momento: ma qualcosa, va ammesso, potrebbe essere andato storto. Per quale motivo non va rimarcato? Cosa ci sarebbe di sbagliato nell’esprimere preoccupazione per la sicurezza collettiva? Pretendere buonsenso ...

_Carabinieri_ : Noi #Carabinieri tutti ci stringiamo forte accanto ai nostri fratelli della @poliziadistato. Insieme a loro piangia… - GiuseppeConteIT : La morte dei due agenti di Polizia uccisi nella sparatoria davanti alla Questura di Trieste suscita grande dolore.… - lauraboldrini : Una tragedia terribile che lascia senza parole. Vicina alle famiglie e ai colleghi dei due agenti di polizia uccisi oggi a #Trieste -