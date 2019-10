Abolito Alto Adige e altoatesino Resta Suedtirol

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 13 ottobre 2019) Le parole ‘’ e ”atesino” sono parole cancellate per legge e dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, non dovranno più essere usate. L’unica dizione in lingua italiana da utilizzare per indicare la terra di confine più a nord d’Italia sarà ‘Provincia di Bolzano’.invariato il vocabolo in lingua tedesca,. E’ quanto stato deciso dal Consiglio provinciale di Bolzano che con 24 sì (er Volkspartei,er Freiheit e Freiheitlichen), un no (quello di L’nel cuore-Fratelli d’Italia) e 5 astensioni (tra PD, Verdi, Lega, Team Koellensperger), ha approvato il disegno di legge n.30/19-XVI di iniziativa giuntale circa le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano ...

