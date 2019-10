Aboliti Alto Adige e altoatesino | resta la parola Sudtirolo | Bolzano scatena il caso

Fonte : ilmessaggero

(Di domenica 13 ottobre 2019) Le paroleatesino cancellate per legge: dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, non dovranno più essere usate. Unica dizione da utilizzare per indicare...

TgLa7 : Trentino, aboliti i termini 'Alto Adige' e 'altoatesino' dai documenti ufficiali - ugotruffelli : @davcarretta ATTENZIONE PERÓ! L'agenzia e gran parte dei quotidiani riferiscono cose false. Sono stati sostituiti i… - Ultron65 : RT @TgLa7: Trentino, aboliti i termini 'Alto Adige' e 'altoatesino' dai documenti ufficiali -