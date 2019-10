Abbiamo giocato dei titoli moderni su monitor CRT e i risultati sono stati fenomenali

Mazzarri : “Meret si è superato su Ansaldi. Nella ripresa Abbiamo giocato bene” : Il tecnico granata Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Napoli. Ha detto la sua sulla prestazione della squadra elogiando i suoi ragazzi, impegnati contro un avversario ostico come il Napoli di Ancelotti: “Siamo stati bravi, il Napoli sa mettere in difficoltà tutti. Crea tante palle gol e ne sbaglia anche. Nei primi 20 minuti facevamo troppi errori in uscita, impauriti anche dal loro pressing. Poi Meret si è superato ...

Ancelotti a Marocchi “Se Abbiamo giocato la partita come un’amichevole chiedetelo a Maran” : Nel salottino Sky Giancarlo Marocchi paragona il Napoli che ha perso contro il Cagliari al San Paolo a quello delle amichevoli di Dimaro. Una squadra pesante, dice, che non può perdere così. Queste le sue parole: “Il Napoli mi sembrava come alla seconda amichevole di Dimaro, con dei pesi sulle gambe, non andava come le altre volte. Sono partite che succedono, ma al Napoli che doveva lottare per lo scudetto non lo perdoniamo” Ancelotti non ci sta ...

Napoli-Cagliari - Ancelotti mette le cose in chiaro : “dispiace per il risultato - ma Abbiamo giocato bene” : L’allenatore del Napoli ha parlato dopo la sconfitta subita contro il Cagliari in casa, sottolineando la buona prestazione della propria squadra Carlo Ancelotti non vuole musi lunghi dopo la sconfitta del Napoli contro il Cagliari, la delusione c’è eccome in casa azzurra ma non per la prestazione fornita da Mertens e compagni. Cafaro/LaPresse L’allenatore di Reggiolo infatti commenta con molta franchezza il ko che lascia ...

Milan - Salvini ironico sul derby : “Non mi risulta che Abbiamo giocato nelle ultime settimane” : “Se sto ripensando al derby? Non mi risulta che il Milan abbia giocato nelle ultime settimane…”. E’ ironico, Matteo Salvini, nel commentare il momento difficile del Milan, uscito dal derby con l’Inter con le ossa rotte. “Se mi sono pentito di aver lasciato San Siro prima della fine? Non si fa mai, lo dico sempre a mio figlio però ieri sullo 0-2 non c’eravamo, giocavamo senza voglia, senza grinta, ...

Manolas : “Abbiamo giocato contro i campioni d’Europa - ma in casa nostra vogliamo vincere” : Il difensore azzurro Kostas Manolas ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la bella vittoria contro il Liverpool campione in carica della Champions “Siamo entrati in campo per vincere la partita, siamo il Napoli e una grande squadra. Abbiamo giocato contro i campioni d’Europa, ma in casa nostra vogliamo vincere sempre. Abbiamo giocatori come Koulibaly in rosa che è uno dei migliori al mondo. Il nostro obiettivo è passare il turno, ...

Volley - Europei 2019. Italia-Bulgaria 3-1 - Blengini : “Abbiamo giocato bene - ora sotto contro la Francia” : L’Italia ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 agli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti nel primo vero test impegnativo di questa rassegna continentale e hanno così infilato la quarta vittoria consecutiva. La nostra Nazionale ha giocato una partita impeccabile dopo aver perso il primo set e si lancia così a punteggio pieno allo scontro diretto contro la Francia che metterà in palio il primo posto nel girone. Di seguito ...