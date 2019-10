A Napoli,giornata conclusiva festa 5S

Al via ala secondadi "Italia a 5 Stelle".Attesa per l'intervento di Di Maio, nel pomeriggio, a chiusura dellain cui si celebrano i dieci anni del Movimento. Il capo politico parlerà della nuova organizzazione di M5s a cui sta lavorando. A quanto si apprende intanto il ministro a riunito i ministri 5S per un vertice sulla legge di Bilancio. Alla Mostra d'Oltremare, prenderà la parola anche il sindaco di Roma, Raggi, Il garante del movimento,Beppe Grillo, sarà di nuovo alla kermesse.(Di domenica 13 ottobre 2019)