A giudizio Panzironi | dietologo-showman | esercizio abusivo della professione medica

(Di domenica 13 ottobre 2019) Stefano Vladovich Lui: «Faccio informazione». Ma pure l'Ordine dei giornalisti lo disconosce Roma - Vivere fino a 120 anni. Guarire in quattro mesi dal diabete, tornare a un'alimentazione primordiale, priva di cereali, per stare bene. I «consigli» di Adrianoper promuovere i suoi integratori lo mettono definitivamente nei guai. Giornalista pubblicista, sospeso nel 2018 dall'ordine regionaleToscana proprio perché le sue «informazioni» sono considerate fuorvianti,dovrà comparire davanti al giudice monocratico. Il pm Francesco Marinaro sottolinea il fatto chenon è medico né, dunque non ha titoli per parlare e prescrivere diete. «Parlo solo di alimentazione corretta prendendo studi e ricerche che trovo in rete» spiegava il «giornalista» (sospeso però dall'Ordine ndr) «nutrizionista» ai microfoni di La Vita in Diretta di Rai1. «Non ...

robinzuli : Il giornalista Panzironi (e non medico) che promette con la sua dieta di far vivere 120 anni e di curare dal cancro… - sadape54 : RT @cristianomeoni: Non la sfanghi ancora per molto amico mio... Il nodo arriva sempre al pettine #panzironi #life120 - cristianomeoni : RT @iltirreno: L'ideatore di Life120, regime alimentare promosso dalla trasmissione Il Cercasalute, andrà a processo dopo l'esposto dell'Or… -